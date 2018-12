Lũ quét trong đêm cuốn trôi 4 người ở Thanh Hóa

Nông dân Thanh Hóa hái dưa hấu cho bò ăn sau bão Sơn Tinh

Sáng 20/7, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, ở xã Trí Nang vừa xảy ra trận lũ quét khiến bốn người chết và mất tích, nhiều người bị thương.

Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Lam Sơn.

Theo ông Sơn, đêm qua tại huyện Lang Chánh có mưa rất to. Khi gia đình ông Vi Văn Thiên (50 tuổi, ở bản Hắc, xã Trí Nang) đang ngủ thì lũ đổ về bất ngờ cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà và bốn người bên trong gồm ông Thiên, bà Lê Thị Biến (75 tuổi), chị Hà Thị Biển (28 tuổi) và cháu Vi Thị Huyền Trân (4 tuổi).

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Thiên và bà Biến, còn hai người mất tích.

Ngoài ra, trận lũ đêm qua cũng cuốn trôi hai căn nhà khác tại xã Trí Nang khiến ba người khác gồm bà Hà Thị Thúy (40 tuổi), anh Hà Văn Dũng (28 tuổi) và bà Lương Thị Hoa (51 tuổi) bị thương.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, 45 hộ dân với gần 190 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện Lang Chánh đã phải di dời khẩn cấp.

Nhà chức trách địa phương tập trung lực lượng tìm kiếm những người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Khánh Trình.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 20/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa; mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dao động ở mức báo động một và hai.

Trung tâm đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng thấp tiếp tục diễn ra.