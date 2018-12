Lũ cuốn trôi một cán bộ trại giam Quảng Ninh

Khoảng 7h ngày 27/6, sau khi giao ban đơn vị xong, thiếu úy Nguyễn Đức Anh (26 tuổi, cán bộ tại phân trại số 2, trại giam Quảng Ninh) đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân ở thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Khi đi qua đoạn đường tràn gần Trại giam Đồng Vải thì thiếu úy Anh bị lũ quét bất ngờ đổ về cuốn trôi cả người và xe máy.

Khu vực ngầm tràn nơi cán bộ trại giam gặp nạn. Ảnh: Minh Cương

Nhà chức trách địa phương huy động hơn 200 người thuộc lực lượng vũ trang và người dân địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Trưa cùng ngày, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, lực lực cứu hộ đã tìm thấy thi thể thiếu úy Nguyễn Đức Anh cách hiện trường khoảng 500 m.

Ngầm tràn tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ bị ngập. Nhà chức trách địa phương đã cắm biển báo. Ảnh: Minh Cương

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 7h sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 19 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà; Lai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi); 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi; 12 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 124 nhà bị đổ, cuốn trôi; 579 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 ngôi nhà bị ngập nước. Về nông nghiệp, 717 ha lúa bị ngập úng; 486 ha hoa màu bị thiệt hại; 251 con gia súc, gần 6.000 con gia cầm bị chết; 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng.