Long An hủy văn bản 'bảo mật thông tin' dự án xử lý rác

Ngày 9/10, ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa thu hồi văn bản "bảo mật thông tin dự án Khu công nghiệp môi trường xanh" tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa do Công ty cổ phần xử lý chất thải Việt Nam - Long An (Vietnam Waste Solutions LA- VWS) làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 25/5, ông Đỗ Hữu Lâm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký văn bản chấp nhận yêu cầu "bảo mật thông tin" của Công ty VWS gửi đến các sở, ngành và huyện Thủ Thừa.

Theo ông Dũng, việc thu hồi là do văn bản có nội dung chưa rõ, gây hiểu nhầm về tính công khai minh bạch của dự án.

Dự án Khu công nghệ môi trường xanh được UBND tỉnh Long An trao giấy chứng nhận đầu tư hồi tháng 9/2015. Dự án rộng 1.700 ha, với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 450 triệu USD nhằm tiếp nhận, xử lý 40.000 tấn rác mỗi ngày cho cả Long An và TP HCM.

Lãnh đạo tỉnh Long An cho rằng, thông tin liên quan đến mùi hôi tại bãi rác Đa Phước TP HCM thời gian qua là kinh nghiệm cho địa phương trong việc giám sát dự án. "Quan điểm của tỉnh là dự án phải ứng dụng công nghệ hiện đại và không để xảy ra ô nhiễm môi trường", ông Dũng nói.

Hoàng Nam