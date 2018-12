Long An đề nghị tái xuất thuốc lá lậu

Lãnh đạo Bộ Công an: 'Nhiều nhóm buôn lậu chống trả, cướp lại hàng'

Tại hội nghị chuyên đề Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá ở những địa bàn trọng điểm, do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì ngày 18/10, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An (địa phương chiếm hơn 30% lượng thuốc lá nhập lậu của cả nước) đề nghị tiêu hủy thuốc lá lậu không đạt chất lượng và cho tái xuất loại đạt chất lượng.

"Tiêu hủy không làm giảm tình trạng buôn lậu, mà giảm là do sự vào cuộc rốt ráo của các lực lượng chức năng. Việc hủy thuốc lá lậu còn gây lãng phí xã hội, ô nhiễm môi trường, lại làm sản lượng của các tập đoàn nước ngoài tăng lên", ông Hồng nói và cho biết trong năm 2014, tỉnh này đã tái xuất hơn 12 triệu gói thu về hàng chục tỷ đồng.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị phòng chống buôn lậu thuốc lá ở những địa bàn trọng điểm. Ảnh: Trung Sơn

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà cho rằng, cần phải có đề án kiểm soát bán lẻ thuốc lá. Đồng thời, cần tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân thấy được tác hại của thuốc lá, vì nếu giảm cầu thì cung cũng sẽ giảm, đây mới là biện pháp cơ bản nhất. "Việc xuất thuốc lá lậu sang nước thứ 3, không cẩn thận Việt Nam sẽ trở thành nước xuất lậu", ông Hà lưu ý về đề xuất của tỉnh Long An.

Về vấn đề này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu tính khả thi của từng phương án. Nếu tiêu hủy, đã thật sự tốt hay chưa? Vì trong nước tiêu hủy, nguồn thuốc lá lậu bên kia biên giới chỉ đợi chúng ta "xao nhãng" thì số lượng thuốc lá lậu tuồn qua sẽ tăng gấp đôi, nhằm bù vào số đã bị các cơ quan chức năng tiêu hủy.

"Nếu tái xuất, về mặt pháp lý có đảm bảo, có vi phạm Công ước chống buôn lậu mà Việt Nam đã ký kết, rồi có vi phạm luật pháp của nước thứ 3 khi đồng ý tái xuất mặt hàng này. Do đó, biện pháp hiện tại vẫn là tiêu hủy, riêng địa phương nào có đủ điều kiện để tái xuất phải có đề án cụ thể, đặc biệt là giám sát chặt, không để xảy ra tiêu cực", ông Bình chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, hoạt động buôn lậu thuốc lá đang rất phức tạp vì siêu lợi nhuận. Các nhóm vận chuyển gần như công khai, thách thức nỗ lực chống buôn lậu của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia được các nài xe, nài ghe vận chuyển vào nội địa nước ta, tập kết tại các huyện giáp ranh như: Đức Hòa, Đức Huệ (Long An), Trảng Bàng, Bến Cầu, Gò Dầu (Tây Ninh) và Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (TP HCM). Từ đây, các đầu nậu thuốc lá phân phối, chia nhỏ lẻ để đưa vào trung tâm TP HCM - nơi tiêu thụ nhiều nhất.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, đoạn đường Nguyễn Văn Bứa qua xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP HCM) ngày nào cũng có những đoàn nài xe chạy bạt mạng chở thuốc lá lậu lao về hướng Tham Lương, Cộng Hòa… Nghiêm trọng và đáng ngại hơn là họ sẵn sàng chống trả lực lượng chống buôn lậu nếu như bị phát hiện, ngăn chặn.

Tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới được đánh giá ngày càng phức tạp. Ảnh: Q.T

Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho rằng có tình trạng mua chuộc, hối lộ cán bộ, tiếp tay cho nạn buôn lậu thuốc lá. Cần phải coi lại Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã làm tốt hay chưa? Chỉ quyết tâm chính trị thì không thể tốt được. Do đó, cần phải thành lập một ban chỉ đạo mạnh, chuyên ngành như công an, biên phòng là chủ đạo để giải quyết và xử lý vấn đề này.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó tư lệnh Cảnh sát biển - thời gian qua số đầu vụ, phương tiện về buôn lậu thuốc lá trên biển ít sôi động. Nhưng có những vụ việc trên vùng biển Đông Bắc và biển Tây Nam khi phát hiện, bắt giữ trên 100.000 bao thuốc lá lậu. Do chưa đủ tính răn đe nên khi bị phát hiện họ sẵn sàng hối lộ. Đây là một vấn đề không hề dễ trong phòng chống nạn buôn lậu thuốc lá. Cần phải gắn công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, việc buôn bán, vận chuyển vẫn diễn ra công khai, ngang nhiên vì chính quyền các cấp, chưa quyết liệt chỉ đạo, buông lỏng quản lý. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt, không làm thường xuyên kiên quyết; thậm chí có cán bộ còn tiếp tay, nhận hối lộ của các đối tượng buôn lậu.

"Các Bộ, chủ tịch các tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nghiêm nghị quyết của Chính phủ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu gây nhức nhối, kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Đồng thời, phải xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho người dân khu vực biên giới, tuyên truyền để họ không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu.

Trung Sơn