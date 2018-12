Lexus đâm sập nhà dân, 7 người gặp nạn

Cú đâm mạnh khiến ngôi nhà bà Chinh đổ sập. Ảnh: KD.

1h20 ngày 9/8, xe Lexus LS250 biển Hải Phòng chạy trên đường 351 hướng từ huyện An Dương về quận Kiến An (TP Hải Phòng). Khi tới xã Hồng Thái, huyện An Dương, xe đâm vào ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Chinh khiến nhà đổ sập.

Bà Chinh cùng người con trai út Nguyễn Trung Vĩ bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Vợ chồng con trai lớn Nguyễn Văn Đại cùng cháu trai 7 tháng tuổi bị thương nhẹ.

Chiếc xe sang sau khi gây tai nạn nằm giữa nhà, đầu bẹp dúm, kính chắn gió trước sau vỡ vụn. Lái xe Nguyễn Ngọc Xuân (44 tuổi, trú phường Bắc Sơn, quận Kiến An) tử nạn tại chỗ, người ngồi trong tên Lai bị thương nặng.

Nhà chức trách xác định, ông Nguyễn Ngọc Xuân lái xe chạy tốc độ cao, khi gặp sự cố trên đường đã không xử lý kịp dẫn đến xe mất lái, lao sang đường, đâm thẳng vào ngôi nhà bà Chinh.

Giang Chinh