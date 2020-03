Lật thuyền, ba người chết

Gia LaiChèo thuyền ra hồ thủy điện An Khê - Ka Nak chơi, bất ngờ bị lật khiến ba người thiệt mạng, chiều 29/3.

Khoảng 16h, sau khi nhậu xong, anh Mai Văn Tin (21 tuổi), Trần Cao Cường (25 tuổi) và Đặng Phú Lộc (30 tuổi, cùng ở TP Pleiku) chèo thuyền bằng tôn ra hồ thủy điện An Khê - Kanak, thuộc ở xã Xuân An, thị xã An Khê chơi.

Cảnh sát cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Văn Giang.

Khi cách bờ hơn 30 m, chiếc thuyền bị lật. Hơn 2 giờ sau, thi thể ba nạn nhân được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vớt lên bờ.

Thủy điện An Khê - Kanak là nhà máy thủy điện nằm tại sông Ba, huyện K'bang và thị xã An Khê.

Trần Hóa