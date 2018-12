Lãnh đạo trạm BOT ở Khánh Hòa đối thoại với hơn 100 tài xế

Tài xế không chịu trả phí, BOT ở Khánh Hòa liên tục xả trạm

Sáng 4/1, lãnh đạo BOT Ninh An (Khánh Hòa) đối thoại với hơn 100 tài xế của 16 xã, phường tại thị xã Ninh Hòa để tìm giải pháp giải quyết tình trạng căng thẳng tại trạm những ngày qua.

Nhiều tài xế cho rằng, thường xuyên dùng tiền lẻ mệnh giá 500, 1.000 đồng để mua vé qua trạm thu phí; có khi không chịu nộp phí, dừng xe gây hỗn loạn là do bức xúc mỗi ngày qua trạm nhiều lần, nhưng không được miễn phí.

Các tài xế làm đơn miễn giảm sau buổi đối thoại với lãnh đạo trạm BOT ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trạm BOT chỉ miễn cho ba xã lân cận là chưa hợp lý. "Cách trạm 6 km, mỗi ngày tôi qua trạm hơn bốn lần, mỗi lượt mất 35.000 đồng", tài xế Phùng Quốc Nghĩa nói và yêu cầu chủ đầu tư phải miễn hết xe loại một của 16 xã, phường chứ không giảm 50%.

Ngoài ra, nhiều tài xế cho rằng việc đặt trạm Ninh An tại xã Ninh Lộc là không hợp lý do các xe đi từ Quốc lộ 26 ra Quốc lộ 1 về phía Nam (Đăk Lăk về Nha Trang) chỉ sử dụng gần 6 km thuộc dự án BOT.

Ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đèo Cả Khánh Hòa - chủ đầu tư trạm thu phí Ninh An nói rằng, việc miễn giảm cho những trường hợp qua trạm thu phí Ninh An do UBND tỉnh đề xuất và được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đơn vị không thể tự quyết định giảm hay miễn phí.

"Để xảy ra căng thẳng tại trạm này, một phần có lỗi của đơn vị. Bởi, chúng tôi và tài xế chưa có tiếng nói chung trong việc thu phí", ông Tự nhìn nhận.

Để hài hòa lợi ích giữa các bên, chủ đầu tư trạm thu phí Ninh An đề xuất miễn phí cho xe loại 1 (loại xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng) của 16 xã, phường tại thị xã Ninh Hòa. Việc miễn phí bắt đầu từ ngày mai. "Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề xuất với Bộ để giảm 50% giá vé cho các loại xe còn lại của những xã trên", ông Tự khẳng định.

Ông Ngô Phúc Tự - Chủ đầu tư trạm thu phí Ninh An khẳng định sẽ miễn hoàn toàn phí với xe loại một tại 16 xã, phường ở Ninh Hòa khi qua trạm thu phí. Ảnh: Xuân Ngọc.

Về việc tài xế phản ứng vì cho rằng trạm BOT đặt tại xã Ninh Lộc để "đón đầu" các xe từ Quốc lộ 26, ông Tự nói rằng, đây là trạm thu phí hở, có rất nhiều đường ngang vào Quốc lộ 1 nên không thể hài hòa tất cả.

"Các tài xế từ Đăk Lăk đến Khánh Hòa, rồi đi về phía Bắc và chạy trên cung đường đơn vị đầu tư hơn 30 km, song không hề thu phí", lãnh đạo trạm thu phí Ninh An cho hay.

Sau hơn hai giờ đối thoại, các tài xế đồng tình với cách giải quyết của lãnh đạo BOT, làm thủ tục tại trạm để được miễn giảm.

Trạm thu phí Ninh An đặt trên Quốc lộ 1A tại thị xã Ninh Hòa, thu phí từ đầu năm 2016 để hoàn vốn dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, với tuyến đường hơn 38 km. Giá vé thấp nhất 35.000 đồng và cao nhất 200.000 đồng.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, hàng chục tài xế không chịu nộp phí, dừng xe gây hỗn loạn tại trạm BOT ở Khánh Hòa, buộc phải xả trạm nhiều lần. Hồi tháng 11-12/2017, các tài xế đã dùng tiền mệnh giá 200, 1.000 đồng khi qua trạm này để phản đối.

Xuân Ngọc