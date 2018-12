Lãnh đạo Nghệ An chỉ thị không chúc Tết cấp trên và Trung ương

Ban Bí thư: Cấm tranh thủ nhận quà biếu của cấp dưới vào dịp Tết

Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể phải thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh, nhất là với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do bão, lũ, vùng sâu, vùng xa...

Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ lãnh đạo tỉnh, ban, ngành cấp tỉnh không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo địa phương; các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương.

"Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên với mọi hình thức. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân", chỉ thị nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp báo về kinh tế - xã hội năm 2017 và cho hay dịp Tết Mậu Tuất 2018 "tỉnh không bắn pháo hoa". Ảnh: Nguyễn Hải.

Cũng theo chỉ thị, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội mừng xuân, tổng kết năm,... trên địa bàn Nghệ An cần phải tiết kiệm, thiết thực.

Năm nay, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chính quyền Nghệ An quyết định để số kinh phí không bắn pháo hoa ủng hộ và góp một phần quà Tết cho các hộ nghèo cùng vui xuân.