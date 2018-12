Đám trẻ làng chài thích thú xem họa sĩ xinh đẹp 25 tuổi Oh Ye Seul vẽ tranh trên tường nhà. Oh Ye Seul vốn là họa sĩ tự do tại Hàn Quốc, từng tham gia vào những dự án làng bích họa bằng việc vẽ tranh tường, hay thực hiện các video. Sau khi nghe về Dự án mỹ thuật cộng đồng Hàn - Việt, cô đăng ký ngay để có cơ hội đến Việt Nam.