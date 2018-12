Lần thứ ba đối thoại với dân vùng ô nhiễm, lãnh đạo Đà Nẵng lại hứa

Tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với huyện Hòa Vang tháng 12/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng nói, hai nhà máy thép không nằm trong quy hoạch ban đầu. Khu vực này theo quy hoạch công nghiệp đặt hai nhà máy dệt may, vật liệu xây dựng. Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng việc Đà Nẵng cho xây hai nhà máy thép là "phá vỡ hết quy hoạch", vì các ngành công nghiệp dệt may, điện tử không thể chịu nổi tiếng ồn và khói bụi. "Chủ trương của thành phố không kêu gọi xây dựng nhà máy thép. Đà Nẵng chắc có lý do gì để nhận mấy ngành này", ông Nghĩa nói và yêu cầu chính quyền giải quyết "một lần cho xong" chuyện di dời nhà máy và người dân.