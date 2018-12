Kiến nghị dừng hoạt động nhà máy xả thải khiến sông Bưởi ô nhiễm

Cá chết nằm như ngả rạ trên sông Bưởi / Cá chết trên sông Bưởi kéo dài hàng chục km

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa báo cáo Thủ tướng về việc cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, huyện Thạch Thành.

Theo UBND tỉnh, từ sáng 4/5, sông Bưởi đoạn từ giáp xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình) chảy dọc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, nước đổi màu đen lục, sủi bọt, bốc mùi hôi thối. Đến nay, nước ô nhiễm đã chảy qua nhiều xã thuộc huyện Thạch Thành khiến cá chết hàng loạt (cả cá tự nhiên và cá nuôi). Đặc biệt các hộ nuôi cá lồng trên lưu vực sông Bưởi bị thiệt hại nghiêm trọng.

Đến 10h ngày 7/5, tổng lượng cá chết của các hộ nuôi cá lồng là gần 17,4 tấn, ở 73 lồng. Có 32 hộ nuôi cá lồng bị chết hoàn toàn (chưa tính số lượng cá tự nhiên).

Cá trắm nuôi của người dân huyện Thạch Thành chết như ngả rạ. Ảnh: Lê Hoàng.

Ngay sau khi phát hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, các huyện Thạch Thành, Lạc Sơn cùng các xã liên quan và Công ty mía đường Hòa Bình vào cuộc xác minh. Bước đầu ngành chức năng xác định, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông Bưởi là Nhà máy đường Hòa Bình (đóng tại Cụm công nghiệp Lạc Sơn, xã Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình) xả nước thải chưa qua xử lý ra sông.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 5/5, lãnh đạo Nhà máy đường Hòa Bình thừa nhận, từ 15/3 đến 25/4 đã xả 250-300 m3 mỗi ngày đêm.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi (15 xã của huyện Thạch Thành, 7 xã của huyện Vĩnh Lộc) và vùng hạ lưu do đó kiến nghị Chính phủ cho dừng hoạt động đối với Nhà máy mía đường Hòa Bình.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân và mức độ ô nhiễm cùng biện pháp xử lý môi trường nước sông Bưởi; giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hòa Bình được kiến nghị kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy mía đường Hòa Bình; công khai thông tin các nguồn thải vào lưu vực sông Bưởi; phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa xác định mức độ thiệt hại đến môi trường do Nhà máy đường Hòa Bình gây ra; có biện pháp hỗ trợ kịp thời các hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã gửi mẫu vật phẩm cá chết và nước sông Bưởi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để điều tra. Tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường quan trắc ngay toàn bộ nước sông Bưởi để thông báo kịp thời cho các địa phương dọc sông.

Nước sông Bưởi ô nhiễm nặng do nhà máy đường xả thải bẩn ra sông. Ảnh: Lê Hoàng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, không riêng sông Bưởi, mấy ngày qua cá lồng nuôi trên sông Lạch Bạng (Tĩnh Gia) cũng chết hàng loạt. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trong khu vực âu thuyền Lạch Bạng có 20 hộ nuôi cá lồng nhưng chỉ có 4 hộ có cá chết với khối lượng khoảng 1,5 tấn.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, nguồn nước Lạch Bạng bị ô nhiễm do tàu thuyền ra vào cầu cảng. Khu vực này chỉ quy hoạch cho tàu thuyền neo đậu do đó hoạt động nuôi cá lồng của người dân là tự phát.

Sông Bưởi và sông Lạch Bạng là hai hệ thống khác nhau. Sông Bưởi nằm ở khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa còn sông Lạch Bạng thuộc hệ thống sông Yên, hoạt động ở phía Nam. Sông Bưởi hợp lưu với sông Mã còn sông Lạch Bạng đổ thẳng ra biển.

Lê Hoàng