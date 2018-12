'Không thể chấp nhận du khách mặc áo đường lưỡi bò'

Trả lời báo chí bên lề cuộc làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch sáng 18/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, sự việc một nhóm khách Trung Quốc khi nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ áo thun trắng phía sau in bản đồ hình “đường lưỡi bò” là việc làm không thể chấp nhận.

"Đây là hành động có tổ chức, được chuẩn bị, sắp xếp với ý đồ không tốt chứ không phải ngẫu nhiên, bộc phát từ mỗi người. Nếu vô tình là mỗi anh mặc một kiểu, còn ở đây đồng loạt như thế", ông Dũng nêu quan điểm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, sự việc trên có biểu hiện lợi dụng du lịch để tuyên truyền không đúng pháp luật Việt Nam.

Tương tự, một số diễn biến trước đây như tour du lịch quốc tế thuê hướng dẫn viên nói tiếng Trung Quốc, phía sau “nguỵ trang” một hướng dẫn viên người Việt Nam, khi hướng dẫn về lịch sử, truyền thống của Việt Nam thì đưa ra nội dung xuyên tạc; hay là việc tồn tại các cửa hàng chỉ giao dịch bằng tiền Trung Quốc,... cũng không đúng pháp luật Việt Nam.

"Cơ quan chức năng phải lường trước những hiện tượng như trên, quản lý chặt chẽ, trường hợp không đúng thì xử lý chứ không mập mờ", ông Mai Tiến Dũng nói.

Ông cho biết, sau cuộc làm việc với Bộ Văn hoá, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tập hợp nội dung cần thiết, trong đó có vấn đề trên để báo cáo với lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, tránh việc lợi dụng du lịch để tuyên truyền sai sự thật.

Du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: VC

Tại cuộc làm việc, trả lời Tổ công tác của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Du lịch cho biết, thời gian qua có những vấn đề được dư luận quan tâm như tour du lịch giá rẻ, hướng dẫn viên, 14 khách du lịch Trung Quốc mặc áo phông in đường lưỡi bò ở Cam Ranh...

"Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ xử lý, tinh thần là kịp thời nhưng phải mềm dẻo, không để những sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục, ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc cũng như những thị trường trên thế giới", ông Tuấn nói.

Tối 13/5, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) khi làm thủ tục nhập cảnh, phát hiện 14 người trong đoàn du khách Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ nước này kèm ranh giới "đường lưỡi bò" chín đoạn. Lực lượng chức năng đã liên hệ công ty tổ chức tour du lịch, yêu cầu những người khách không được mặc áo này khi nhập cảnh. Phụ trách lữ hành công ty đã yêu cầu nhóm khách cởi áo có bản đồ ra, đồng thời mang số áo này đến công an giao nộp.

"Đường lưỡi bò" hay còn gọi là "đường 9 đoạn" do Trung Quốc ngang nhiên vạch ra, đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".