Không phát hiện chất xyanua trong cá biển ở Hà Tĩnh

Trong cuộc họp cùng lãnh đạo 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế chiều 23/4, đại diện Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định không có mầm bệnh truyền nhiễm khiến cá chết, mà do một yếu tố độc tố rất mạnh từ môi trường. Độc tố đó có thể là yếu tố về sinh học, hóa học, kim loại từ bên trong một cơ sở nào đó xả ra. Xyanua hay cyanide là tên gọi các hóa chất cực độc có ion, gồm một nguyên tử cacbon và một nguyên tử nitơ. Xyanua được tìm thấy trong những hợp chất (là những chất được hình thành từ hai hay nhiều hóa chất và có thể phản ứng với kim loại và những hợp chất hữu cơ khác). Phần lớn lượng xyanua có trong nước và đều xuất phát từ quá trình công nghiệp. Nguồn thải chính của xyanua vào trong nước là nguồn thải từ quá trình khai thác mỏ, công nghiệp hóa chất hữu cơ, những công việc liên quan sắt và thép. Đặc biệt trong công nghiệp luyện thép, xyanua là độc chất chính gây ô nhiễm, và những phương pháp xử lý chống lãng phí nước của con người. Phenol là chất rắn tinh thể, không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy ở 43 độ C, tan vô hạn ở 66 độ C. Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen. Hợp chất này ít tan trong nước lạnh, phenol rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.