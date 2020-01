Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống, chiều nay bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc, nền nhiệt giảm 4 độ so với chiều qua.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn nhiệt độ lúc 13h chiều nay còn 12, giảm 4 độ so với chiều qua, trời mưa nhỏ.

Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ dồn xuống mạnh hơn, nhưng lệch đông nên gây mưa ở hầu khắp Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội chỉ 14 độ, các điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) xuống 7 độ.

Ngày mai 17/1, miền Bắc duy trì tình trạng nhiều mây, sáng mưa nhỏ, cao nhất ở Hà Nội chỉ 17 độ, ban đêm xuống còn 15 độ; Sa Pa dao động 8-18 độ C. Riêng Lai Châu, Điện Biên không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, trời tiếp tục nắng 26-28 độ, một số nơi xấp xỉ 30 độ C.

Không khí lạnh (màu xanh tím) tràn xuống miền Bắc và Trung. Đồ họa: NCHMF.

Đến ngày 19/1, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sẽ tăng cường, khiến nền nhiệt duy trì thấp đến đầu tuần sau. Ngày 20/1, nhiệt độ ở Hà Nội dao động 18-20; Sa Pa 10-17 độ C.

Không khí lạnh sẽ tràn đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, từ đêm nay trời chuyển mưa, nhiệt độ giảm dưới 20. Ngày mai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục mưa, cao nhất tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 23 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời nắng, cao nhất ngày 31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày cận Tết trời không mưa, ban đêm Tây Nguyên 16-19 độ, ban ngày 28-31; Nam Bộ dao động 21-35 độ. Nắng nóng từ 35 độ C trở lên xảy ra ở các tỉnh miền Đông.

Mùa đông 2019-2020 bắt đầu từ ngày 8/11/2019, đến nay đồng bằng Bắc Bộ chưa trải qua đợt rét đậm, rét hại nào dù có ngày Hà Nội xuống 9 độ C.

Xuân Hoa