Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Sáng 26/12, không khí lạnh sẽ tràn tới các tỉnh miền núi, đến chiều xuống vùng đồng bằng, nhiệt độ ban đêm Hà Nội còn 14, giảm 7 độ so với đêm nay.

Không khí lạnh sẽ gây mưa, nhiệt độ đêm mai toàn miền Bắc giảm khoảng 5-7 so đêm nay, miền núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển còn 9-10 độ C.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và trang Accuweather của Mỹ đều nhận định thứ sáu 27/12 khi miền Bắc nằm sâu trong khối không lạnh, nhiệt độ giảm sâu nhất. Hà Nội cao nhất chỉ 16, thấp nhất 13 độ C. Hai ngày cuối tuần, trời tạnh mưa, nhiệt độ cao nhất mỗi ngày tăng thêm 4 độ, ban đêm 15-17 độ C.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn đến miền Trung từ tối mai 26/12. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, một số nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông.

Nhiệt độ trưa mai tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 25, đến đêm xuống 16. Ngày 27/12, nền nhiệt nơi này thấp nhất chỉ 16, cao nhất 18, sau đó tăng dần. TP Huế (Thừa Thiên Huế) ngày mai có mưa, nhiệt độ 19-28 độ, cuối tuần nắng 25 độ.

Miền Bắc lập đông từ ngày 8/11, dự báo đợt rét đậm đầu tiên xuất hiện vào đầu tháng 1/2020 (mọi năm thường rơi vào tháng 12). Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 1-2/2020.