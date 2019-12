Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Tối 19/12, không khí lạnh tràn đến đồng bằng Bắc Bộ, đêm và sáng mai sẽ đến Bắc Trung Bộ, gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm 4-8 độ so với hôm qua.

Không khí lạnh bắt đầu tràn tới vùng núi phía Bắc từ sáng nay, đến 11h thì đến vùng trung du. Ghi nhận tại các trạm quan trắc cho thấy, nhiệt độ Lạng Sơn lúc 11h là 16, giảm 8 độ; Cao Bằng 17 độ, giảm 4 độ so với cùng kỳ hôm trước.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, trong chiều và tối nay, không khí lạnh từ phương Bắc tiếp tục dồn xuống, gây mưa nhỏ, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm tiếp. Thấp nhất đêm nay ở các tỉnh vùng núi khoảng 13-15 độ, đồng bằng và thủ đô Hà Nội 15-17 độ, giảm 4-5 độ C so với đêm qua.

Từ nay đến hết 22/12, miền Bắc duy trì mức nhiệt thấp. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội mưa nhỏ, ngày 20/12 nhiệt độ xuống thấp nhất, chỉ 16-18, hai ngày sau nhích lên mỗi ngày 2 độ. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) trong ba ngày tới dao động 9-18 độ C.

Từ ngày 23/12, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ tăng nhanh, Hà Nội có thể đạt 21-26 độ C.

Không khí lạnh sẽ tràn đến ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào đêm nay, nhưng chỉ kéo nhiệt độ ban ngày xuống 23-25 độ, giảm 4 độ so với hôm qua, ban đêm vẫn giữ 19-20 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, từ nay đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có thể cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ, riêng tháng 12/2019 Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C.