Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, miền Bắc rét 10 ngày tới

Miền Bắc rét đến cuối tháng, thấp nhất 5 độ C

Sáng nay, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm, Sa Pa (Lào Cai) 10 độ C, Móng Cái (Quảng Ninh) 12 độ C, Bắc Giang 15 độ C.

Hà Nội sáng nay nền nhiệt thấp nhận ghi nhận ở Ba Vì và Sơn Tây 16 độ C, Láng và Hoài Đức 17 độ C. Các tỉnh đồng bằng khác phổ biến 15-17 độ C.

Đến trưa, do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ Bắc Bộ bắt đầu tăng nhẹ, trời hửng nắng phổ biến 18-20 độ C, miền núi 12-13 độ C.

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh. Ảnh: Ngọc Thành.

Từ 26/11, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống đẩy nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm sâu, thấp nhất 14-17 độ C ở đồng bằng, 8-11 độ C vùng núi. Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Hình thái thời tiết còn gây mưa cho các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Tiếp đó ngày 29/11, miền Bắc đón thêm đợt lạnh mới với mức nhiệt xuống thấp, cao nhất trong ngày không vượt quá 22 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ có thể xuống 13-14 độ C, vùng núi cao khả năng dưới 10 độ C.

Nhiệt độ dự báo ở Hà Nội trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.

Chuyên gia nhận định, hai đợt lạnh sau khác với đợt vừa qua là trời có nắng, nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao.

Đợt rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến 4/12.