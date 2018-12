Trên các tuyến đường tại TP HCM cũng có rất nhiều cờ hoa, khẩu hiệu nhưng không bằng Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an TP HCM - cho biết các điểm bầu cử đã được lập phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Toàn bộ lực lượng chiến đấu trực chiến 100% quân số, phương tiện để sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự", đại tá Quang nhấn mạnh.