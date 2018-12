'Không gian mới' khu vực Hồ Gươm từ 1/9

Hướng đi của các phương tiện khi Hồ Gươm thành phố đi bộ / Bản đồ phố đi bộ khu vực Hồ Gươm

Ngày 29/8, một số điểm quanh hồ Gươm đã có wifi miễn phí. VNPT Hà Nội tiếp tục lắp đặt các trạm phát.

Một số điểm khu vực hồ Gươm đã có wifi miễn phí từ 29/8. Ảnh: Võ Hải.

Ông Đặng Anh Sơn, Giám đốc VNPT Hà Nội cho hay, việc lắp đặt được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 lắp đặt và đưa vào sử dụng 18 trạm phát tại 10 điểm xong trước ngày 1/9. Giai đoạn 2 lắp đặt và đưa vào sử dụng 13 trạm phát tại 11 điểm xong trước ngày 20/9 và khảo sát bổ sung lắp thêm tại phố Cầu Gỗ. Dự kiến có khoảng 1.000 người có thể truy cập wifi cùng lúc.

Người dân và du khách có thể truy cập wifi miễn phí từ smartphone hoặc thiết bị cầm tay bằng cách bật chế độ tìm kiếm wifi và lựa chọn điểm phát “Freewifi_UBNDHANOI”. Sau 10s giới thiệu banner tuyến phố đi bộ và logo của nhà tài trợ hệ thống wifi miễn phí, người dân sẽ truy cập thành công. Mỗi block truy nhập hệ thống wifi miễn phí là 30 phút, hệ thống sẽ tự động logout. Nếu muốn truy cập lại, người sử dụng phải làm lại các thao tác trên.

Việc lắp đặt wifi miễn phí đáp ứng nhu cầu truy nhập Internet của người dân thủ đô, giúp du khách trong và ngoài nước dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến Hà Nội nói chung và tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm nói riêng, từ đó đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn.

Trước băn khoăn về chất lượng wifi miễn phí và bảo mật thông tin, ông Sơn cho biết, hệ thống được lắp đặt bằng bộ phát không dây ngoài trời chuyên dụng có hiệu năng, độ tin cậy cao và hoạt động ổn định trong các điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, hệ thống kết nối tới các điểm phát sóng wifi được truyền dẫn trên môi trường cáp quang nên chất lượng ổn định và bảo mật theo quy chuẩn.

Tuy nhiên, Giám đốc VNPT Hà Nội cho hay, do đang trong giai đoạn phục vụ chủ trương thử nghiệm tuyến phố đi bộ (từ 1/9 đến 31/12/2016) của UBND TP Hà Nội nên các dịp lễ Tết tập trung đông du khách và nhân dân quanh hồ Hoàn Kiếm, hệ thống sẽ không tránh khỏi việc bị nghẽn.

Không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận

Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, sau thời gian thử nghiệm phố đi bộ trên tuyến Hàng Đào - Đồng Xuân năm 2004; địa bàn khu bảo tồn cấp I năm 2014 (gồm Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện) cho thấy việc tổ chức các hoạt động tại trung tâm nội đô lịch sử rất cuốn hút khách du lịch và người dân tham gia.

“Theo thống kê, những tối cuối tuần có tổ chức tuyến phố đi bộ, lượng khách du lịch tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình ngày thường có khoảng 3.000 khách nước ngoài lưu trú thì cuối tuần khoảng 6.000 khách”, Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm nói. Khách du lịch tăng tạo cơ hội việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đó cũng là cơ hội để quảng bá di sản trên địa bàn nói riêng, thủ đô nói chung.

Số du khách nước ngoài lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng gấp đôi dịp cuối tuần. Ảnh: Ngọc Thành.

Theo ông Long, khu vực hồ Gươm có nhiều cơ quan của thành phố và rất ít nhà dân nên khi tổ chức đi bộ sẽ khai thác không gian của các cơ quan trong thời gian không hoạt động nhằm tổ chức hoạt động cộng đồng. Ý tưởng này được đặt ra từ nhiều năm trước và thời điểm này thực hiện là hoàn toàn phù hợp.

Là người hay dạo xung quanh hồ Gươm, bà Nguyễn Thị Thoi (nhà ở phố Phó Đức Chính, Ba Đình) cho biết rất ủng hộ chủ trương đưa khu vực này thành phố đi bộ vào tối cuối tuần. Bà mong muốn có các điểm trông giữ xe thuận tiện, được quản lý chặt chẽ về giá cả để người dân yên tâm đi bộ ngắm cảnh.

Chị Sarah Baldwin (du khách Anh) đánh giá ý tưởng phố đi bộ rất hay vì bình thường quanh hồ Gươm luôn đông đúc, đôi khi nguy hiểm. Nếu trở thành phố đi bộ, chị có thể yên tâm vừa đi vừa ngắm cảnh thay vì phải tránh xe cộ.

Bạn đồng hành với Sarah Baldwin, anh Oliver King cho biết, Hội An là điểm đến đầu tiên của 2 người khi tới Việt Nam. Rời Hội An với sự mãn nguyện về không gian đi bộ, mua sắm, nghỉ ngơi và cảm giác thanh bình, Oliver King cho hay “nếu Hà Nội mở phố đi bộ từ 1/9 thì sẽ là cái cớ để anh và bạn gái lưu lại thủ đô lâu hơn”.

Nhà hàng, quán bar mở cửa đến 2h sáng

Hiện nay chính quyền thủ đô quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Văn bản này quy định các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vũ trường, karaoke đều bị cấm sau 12h đêm đến 8h sáng. Với trò chơi điện tử và các hình thức vui chơi khác, thời gian bị cấm từ 10h đêm đến 8h sáng hôm sau.

Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch, UBND TP Hà Nội quyết định từ ngày 1/9 sẽ thí điểm cho phép các nhà hàng, quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm hoạt động sau 24h trong 3 ngày cuối tuần.

Từ 1/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm cho nhà hàng, quán bar ở quận Hoàn Kiếm mở cửa đến 2h sáng. Ảnh: Hoa Việt Cường.

Là đơn vị thụ hưởng việc điều chỉnh giờ “giới nghiêm”, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, việc cho phép khách sạn, nhà hàng và các loại hình phục vụ đến 2h sáng là cơ hội tốt để du khách tìm hiểu, thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế ở khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, lãnh đạo quận cho rằng, đặc điểm của Hoàn Kiếm là nhà hàng khách sạn, dịch vụ đan xen trong khu dân cư. Do đó, quận yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn, không vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là tiếng ồn với các công trình liền kề.

Cũng theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, ngoài 6 nhà vệ sinh công cộng hiện có quanh hồ Gươm, quận đã đề nghị một số cơ quan, đơn vị nằm trong khuôn viên của không gian đi bộ mở cửa cho du khách đi vệ sinh. Bên cạnh đó, quận cũng yêu cầu các hộ kinh doanh đến 2h sáng phải để du khách được sử dụng nhà vệ sinh.

“Những cơ quan đóng trong khu vực này đều đồng tình góp phần vào phát triển du lịch của thành phố, vì chúng ta là người một nhà, phải chung tay cho thủ đô chứ không thể đứng ngoài”, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Bản đồ phố đi bộ khu vực Hồ Gươm. Đồ họa: Tiến Thành - Bá Đô.

16 tuyến phố đi bộ Từ 1/9, Hà Nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài), Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ). Thành phố tổ chức khoảng 100 điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân và du khách. Dự kiến những ngày đầu sẽ trông giữ miễn phí. Với người dân sống trong khu vực phố đi bộ, cơ quan chức năng đang cân nhắc phương án có thể dắt xe về nhà hoặc được phát thẻ gửi tại các bãi trông giữ miễn phí.

