Khách đi máy bay giấu dao trong giày

Khách bỏ quên 3.000 USD ở sân bay Nội Bài

Tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga nội địa T1, sân bay Nội Bài, hôm 15/10, nhân viên an ninh hàng không phát hiện trong đôi giầy của hành khách có con dao gấp dài 15 cm được ngụy trang khéo léo vào giữa miếng lót sắt của đế giầy.

Đôi giầy và con dao của hành khách đã bị lực lượng an ninh hàng không phát hiện. Ảnh: Nasc.

Phát hiện dấu hiệu của việc cố tình đưa vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay, nhân viên an ninh đã tạm giữ hành khách xác minh. Tại phòng nghiệp vụ, hành khách tên Hòa (64 tuổi, trú tại Tràng Định, Lạng Sơn), bay từ Nội Bài đi Pleiku cho biết, đây là con dao kỷ niệm nên cố tình mang theo để gọt hoa quả trên máy bay và không có động cơ nào khác.

Lực lượng công an sân bay Nội Bài đã xác minh, kết luận ông Hòa nhân thân tốt, không có động cơ gây uy hiếp an toàn bay. Vị khách không bị phạt vì mang vật phẩm nguy hiểm lên máy bay, song không được lên chuyến bay đi Pleiku do bị tạm giữ để xác minh.

Đoàn Loan