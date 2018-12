Ít nhất 49 tuyến đường ở Sài Gòn sẽ ngập nặng

23 tuyến đường ở TP HCM bị ngập khi mưa dưới 50 mm: Mai Thị Lựu, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tân Hương, Mai Hắc Đế, Lê Thành Phương, Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Công Định, Bàu Cát, Ba Vân, An Dương Vương, Quốc lộ 13, Hồ Học Lãm, Huỳnh Tấn Phát, Tân Quý, Lưu Hữu Phước 2, Mễ Cốc 2, An Dương Vương, Gò Dầu, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm. 17 tuyến đường bị ngập khi mưa lớn hơn 50 mm: Quốc lộ 13, Phan Anh, Bạch Đằng, Lương Định Của, Lê Đức Thọ, Quốc lộ 1A, Mai Xuân Thưởng, Hồng Bàng, Tôn Thất Hiệp, Lương Văn Can, Gò Dưa, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Cao Văn Lầu, Lê Quang Sung, Hậu Giang. 9 tuyến đường ngập khi triều cường lên cao hơn 1,5 m: Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, Đường 26.