Hơn 60 học sinh 'chạy' lũ quét trong đêm

Khuôn viên trường học tại xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) sáng nay khi lũ đi qua.

Mưa lớn trong hai ngày qua ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tạo thành trận lũ quét qua trường THCS xã Yên Tĩnh, vào lúc 2h sáng 14/9. Trận lũ cuốn phăng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm của giáo viên và các em học sinh.

Ông Lo Khăm Kha, Trưởng phòng nông nghiệp Tương Dương (Nghệ An), cho biết trước thời điểm lũ quét qua trường khoảng một giờ, hơn 60 em học sinh nội trú được nhà chức trách di dời đến nơi an toàn.

Sáng nay, nước đã rút hết, để lại lớp bùn đất dày trong khuôn viên nhà trường. Trận lũ quét đêm qua cũng làm 1 cây xăng, 4 nhà dân ở xã Yên Tĩnh bị hư hỏng.

Người dân xã Yên Tĩnh nạo vét bùn sau lũ.

Tại địa bàn Nghệ An liên tiếp trong ba ngày qua có mưa to, nhiều nơi mưa rất to kèm theo gió lốc, gây ngập lụt nhiều nơi.

Hải Bình