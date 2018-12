Hơn 1.000 vụ phá rừng trong 9 tháng

Nhiều 'bí ẩn' trong vụ phá rừng pơ mu quy mô lớn ở Quảng Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2015 đến nay.

Theo đó, năm 2015, độ che phủ rừng toàn quốc đạt 40,84%, tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,92%, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,1 tỷ USD, là các chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện 15.128 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó có 1.594 vụ phá rừng trái pháp luật, tăng 345 vụ so với cùng kỳ; 1.158 vụ khai thác rừng trái pháp luật, giảm 139 vụ so với cùng kỳ... Tổng diện tích bị thiệt hại do phá rừng trái pháp luật là 934 ha, tăng 87 ha so với cùng kỳ năm 2015.

Tang vật trong vụ phá rừng Pơ Mu sát biên giới ở Quảng Nam. Ảnh: Công Thành

Năm 2017, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng độ che phủ rừng lên 41,3%, giảm 15-20% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2016; góp phần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, tăng khả năng sinh thuỷ, điều hoà nguồn nước...

Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành giao trách nhiệm cụ thể tổ chức bảo vệ rừng cho các cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã có rừng; xử lý nghiêm trách nhiệm khi để mất rừng trái pháp luật.

Xuân Hoa