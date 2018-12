Hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở Cù Lao Chàm vì sóng lớn

Tối 18/4, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An, Quảng Nam), cho biết đang có hơn 1.100 du khách trong nước và nước ngoài đang bị mắc kẹt tại đảo Cù Lao Chàm không vào được đất liền vì sóng to, gió lớn, biển động rất mạnh.

Một góc Cù Lao Chàm. Ảnh: Huỳnh Quốc Bảo.

Chủ tịch xã cho hay, sáng nay tàu du lịch đưa các du khách ra đảo thăm quan. Các đoàn dự kiến quay về thành phố Hội An vào buổi chiều nhưng bất ngờ gặp trời giông lốc, biển động mạnh khiến tàu không thể rời cảng.

“Nếu sáng mai biển lặng tàu mới xuất bến đưa du khách vào lại đất liền. Rất hiếm khi có lượng du khách lớn mắc kẹt như lần này”, ông An nói. Trước nguy cơ quá tải nơi lưu trú, tối nay xã sẽ nổ máy phát điện để phục vụ, đồng thời sắp xếp cho du khách nghỉ ở các nhà dân và một số công sở trên đảo.

“Chúng tôi cam kết sẽ không để du khách thiếu chỗ ngủ và ăn uống. Xã sẽ có trách nhiệm chăm lo, nhất là sức khoẻ trẻ em, người lớn tuổi”, ông An nói.

Tiến Hùng