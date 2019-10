Hội An ùn ứ hàng nghìn tấn rác

Quảng NamBãi rác Cẩm Hà đã quá tải từ tháng 10/2018 nhưng hơn hai tháng qua phải tiếp nhận thêm hàng nghìn tấn rác của TP Hội An do khu xử lý rác Tam Xuân 2 bị dân chặn.

Hội An tồn đọng 70.000 tấn rác thải Bãi rác chất đống ở Cẩm Hà. Video: Đắc Thành

Ngày 11/10, đại diện công ty cổ phần công trình công cộng Hội An cho biết, hiện nay bãi rác Cẩm Hà, phường Cẩm Hà (TP Hội An) đang phải "gánh" hơn 70.000 tấn rác tồn đọng bởi nơi tiếp nhận và xử lý rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành bị người dân chặn từ ngày 27/7 đến nay.

"Mỗi ngày Hội An thải ra khoảng 100 tấn rác nên lượng rác tồn đọng của hơn hai tháng qua là 7.300 tấn. Cùng với 60.000 tấn trước đây để lại nên bãi Cẩm Hà bị quá tải nghiêm trọng", vị đại diện công ty nói.

Bãi rác Cẩm Hà xung quanh được bao bọc bờ tường cao hơn 4 m chỉ có một lối ra vào, phía trong rác chất đầy, nơi cao nhất gần 10 m. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Diên, một người dân sống cách bãi rác Cẩm Hà 500 m cho hay, hơn hai tháng nay rác chở về nhưng không được đưa đi xử lý nên chất cao như núi và bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực xung quanh.

"Mỗi lần gió thổi thì dân cư xung quanh bị mùi hôi thối bay vào nhà tra tấn. Nước từ bãi rác chảy ra ngấm vào đất khiến nguồn nước ngầm vùng này cũng ô nhiễm trầm trọng", ông Diên nói và cho hay từ ngày bãi rác hình thành, người dân đã phải chịu đựng tình cảnh này.

Một ngày bãi rác Cẩm Hà đón nhận 100 tấn rác trên địa bàn TP Hội An đưa đến. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP Hội An cho biết, thành phố đã họp với các cơ quan chức năng nhưng chưa có giải pháp nào xử lý dứt điểm vấn đề. Chính quyền Hội An đang tuyên truyền người dân thực hiện phân loại từ nguồn thành các loại rác khó phân hủy và rác hữu cơ. Những hộ gia đình có diện tích đất vườn rộng thì hướng dẫn người dân xử lý rác hữu cơ ngay tại vườn, nhằm giảm thiểu khối lượng rác chuyển về bãi rác Cẩm Hà.

Về giải pháp lâu dài, lãnh đạo TP Hội An giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề án xử lý rác thải và trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất xem xét, ban hành nghị quyết để thực hiện.

Bãi rác Cẩm Hà nằm giữa nghĩa trang, rộng 10.000 m2 cách trung tâm TP Hội An gần 10 km. Trước đây, rác thải tập kết về được xử lý bằng cách đốt cháy nhưng sau đó, tỉnh Quảng Nam đồng ý cho Hội An xây dựng lò đốt rác với công suất 100 tấn một ngày. "Tháng 5/2016, lò đốt rác vận hành nhưng chỉ đạt công suất 35 tấn một ngày nên không được tỉnh nghiệm thu", ông Sơn nói và cho biết thêm, tháng 10/2018, nhà máy này đóng cửa, bãi rác Cẩm Hà bị quá tải nên toàn bộ số rác của Hội An được chuyển đến xử lý tại bãi Tam Xuân 2.