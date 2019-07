Hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung tích 80 triệu m3 nước giúp chống hạn

Từ chỗ cạn kỷ lục sau 9 năm vận hành, nhờ mưa to mấy ngày qua, hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) đã tích được hơn 80 triệu m3 nước.

Thủy điện Bản Vẽ Hồ chứa Bản Vẽ cạn kỷ lục sau 9 năm vận hành. Video: Nguyễn Hải.

Do ảnh hưởng của bão Mun, trong hai ngày 3 và 4/7, nhiều nơi ở Nghệ An có mưa to. Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho biết, ngày 4/7 lưu lượng nước đổ về hồ đạt 500 m3/s, đây là mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Sang ngày 5/6 lượng nước về hồ đạt 250 m3/s, hồ đạt cao trình 158 m, cao trên mực nước chết hơn 4 m.

Một góc hồ chứa Bản Vẽ vào cuối tháng 6. Ảnh: N.H.

Do hạ lưu thủy điện Bản Vẽ cũng có mưa nên đơn vị vận hành nhà máy đã giảm lượng xả từ 100 m3/s xuống còn 50 m3/s.

"Tới chiều 6/7, dung tích hữu ích của hồ đạt hơn 80 triệu m3 và dự kiến còn tăng thêm trong những ngày tới. Việc giảm lượng xả nhằm mục đích tích nước để chống hạn cho vùng hạ du trong đợt nắng nóng tháng 7 này", ông Hùng nói.

Trước đó, do nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nước từ thượng nguồn đổ về quá ít nên mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ cạn kỷ lục sau 9 năm vận hành. Mực nước trên sông Lam cũng xuống mức thấp nên thủy điện Bản Vẽ xả lưu lượng hơn 100 m3/s để chống hạn cho hạ du. Tổng cộng thời gian qua, hồ chứa xả khoảng 1,2 tỷ m3 nước xuống sông Lam để chống hạn.

Đỉnh điểm trong tháng 6 có lúc lượng nước về hồ chỉ hơn 20 m3/s (thấp hơn mức trung bình 137 m3/s của nhiều năm), dung tích hữu ích chưa đến 40 triệu m3 và chỉ trên mực nước chết 25 cm.

Hồ cạn khiến nhiều điểm ở lòng hồ trơ đáy, nứt nẻ gây khó khăn cho đời sống của một số hộ dân tại xã Hữu Khuông (huyện tương Dương) nằm ở khu vực lòng hồ.

Lòng hồ chứa Bản Vẽ ngày 6/7. Ảnh: N.H.

Đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, đợt mưa đầu tháng 7 đã giải quyết tạm thời tình trạng thiếu nước cho hơn 12.000 ha lúa đã gieo cấy trên địa bàn toàn tỉnh. Mưa cũng giúp hạn chế xảy ra các vụ cháy rừng.

Trong tháng 6, ở Nghệ An xảy ra 10 vụ cháy rừng, nhà chức trách huy động hàng nghìn lượt người tham gia dập lửa, song nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi, một người tử vong trong lúc tham gia chữa cháy.