Hành khách tàu SE19 giúp nhau thoát khỏi toa xe lật

Khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở 407 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá đang băng qua đường ngang. Sau cú đâm rất mạnh, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh. 6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray. 2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó 3 người bị thương rất nặng được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hai nhân viên gác chắn đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ do nghi ngờ họ không kéo barie khi đoàn tàu sắp đến, để xe tải băng qua đường ray.