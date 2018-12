Hàng trăm căn nhà vượt lũ bị bỏ hoang ở miền Tây

Chương trình cụm tuyến dân cư vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 từ năm 2001 đến năm 2008 với tổng số vốn gần 5.800 tỷ được triển khai tại Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An, Cần Thơ. Có 804 cụm tuyến dân cư được xây dựng, hỗ trợ 146.000 hộ dân sống trong vùng thường xuyên bị ngập lụt. Năm 2008, Thủ tướng tiếp tục phê duyệt giai đoạn 2 của chương trình gồm 179 dự án cụm tuyến với mục tiêu đảm bảo chỗ ở an toàn cho 56.000 hộ dân của tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Tổng kết chương trình năm 2015, Thủ tướng đồng ý cho kéo dài giai đoạn 2 của chương trình đến năm 2020 với 8.400 hộ dân thuộc chương trình chưa xây dựng nhà ở, tương đương với tổng số vốn cần vay 168 tỷ đồng. Chính phủ cũng đồng ý cho kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 năm cho gần 26.000 hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo (chưa trả trên 220 tỷ đồng). Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh hiệu quả mang lại, việc thực hiện chương trình còn hạn chế như tiến độ chậm, số hộ dân vào ở trong cụm dân cư chưa đạt kế hoạch đề ra; tính bền vững chưa cao, chưa tạo sinh kế ổn định cho người dân...