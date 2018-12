Hàng trăm bản đồ ghi biển Đông thành biển Trung Quốc

Sáng 3/8, nguồn tin từ Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã thu giữ hàng trăm bản đồ do một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch in ấn biển Đông thành biển Trung Quốc.

Cụ thể hôm 23/7, nhiều khách đến khu du lịch Villa Louise do một người quốc tịch Pháp làm giám đốc, trụ sở tại xã Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) thì được lễ tân phát tấm bản đồ. Trên đó người thiết kế đã thay từ “biển Đông” (East Sea) thành “China Sea” (biển Trung Quốc).

Tấm bản đồ thiết kế sai tên gọi. Ảnh do hướng dẫn viên du lịch cung cấp.

Sự việc sau đó được cơ quan chức năng xác minh. Làm việc với nhà chức trách, đại diện Villa Louise cho hay, có 500 tờ bản đồ ghi biển Đông thành biển Trung Quốc do cơ sở này in ấn, phát hành. Sau sự việc, đơn vị đã thu hồi được khoảng 250 tờ giao nộp cho cơ quan công an, đồng thời cam kết không tái phạm.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó chánh thanh tra Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, đã hướng dẫn doanh nghiệp sửa lại thông tin trên bản đồ. Vụ việc chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính, Sở chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm.

Trước đó, tờ quảng cáo của công ty Looking glass jeep tours có nội dung sai lệch khi ghi chú vùng biển Đà Nẵng thành “China beach”.

Đắc Đức