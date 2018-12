Đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp máy bơm chống ngập từ đầu năm 2017. Với công suất 27.000 - 96.000m3/h, "siêu máy bơm" được cho sẽ giúp con đường không ngập do mưa. Ngày 2/10/2017, UBND TP và Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ bơm chống ngập, nhưng đến thời điểm hiện tại giá thuê cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.



Ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - cho biết, do cơn mưa đổ xuống lúc 13h chiều với vũ lượng rất lớn trong thời gian ngắn khiến nước trên mặt đường không kịp thoát xuống cống. Đến 15h15 trời hết mưa, bơm được hoạt động hết công suất liên tục, đến 15h45 đường hết nước. Đồng thời, trên mặt đường có rất nhiều rác thải sinh hoạt do người dân bỏ ra bị nước cuốn lại chặn các miệng cống khiến nước không không rút được.