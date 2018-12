Hàng loạt tỉnh thành nóng 37 độ

Bắc Bộ có thể nóng 38 độ C, Nam Bộ mưa giông

Từ 7h sáng nay, gần như 2/3 đất nước từ cực Bắc đến Phú Yên tràn ngập nắng. Nền nhiệt tăng nhanh, đến 13h phổ biến 35 độ C - ngưỡng nắng nóng. Nhiều nơi như Láng (trung tâm Hà Nội), thành phố Hòa Bình, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) nóng 37 độ C.

Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2 m, nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn 2-5 độ C. Ở một số đô thị như Hà Nội, do hiệu ứng bê tông hóa, ít cây xanh, người đi đường cảm giác như bị thiêu đốt.

Ba ngày kể từ khi lập hè (4/5), Hà Nội đón nắng nóng 37 độ - cao nhất từ đầu năm. Ảnh: Ngọc Thành.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày mai 8/5 nắng nóng sẽ chấm dứt ở Hà Nội và nam đồng bằng Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Hà Nội chiều và đêm ngày 8/5 có mưa giông.

Do không khí lạnh tràn về khi nền nhiệt đang cao nên có thể xảy ra sự xung đột giữa hai khối khí, làm xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan, như: tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày 37, có nơi trên 38. Thời gian nóng trên 35 độ C từ 12 đến 16h.

Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, từ ngày 7 đến 10/5 tiếp tục có mưa rào và giông nhiều nơi. Thời gian mưa giông thường là chiều tối.