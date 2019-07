Hàng không Việt Nam duy trì tỷ lệ đúng giờ cao

Nửa đầu năm 2019, tỷ lệ bay cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trung bình 84,8%, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tỷ lệ chuyến bay đúng giờ trong 6 tháng đầu năm 2019. Tổng số chuyến bay khai thác của ngành hàng không Việt Nam là 153.559 chuyến, tăng 2,4% so với nửa đầu 2018. Trong đó có 130.208 chuyến bay đúng giờ, tương đương 84,8% và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm nước. Tỷ lệ đúng giờ của Jetstar Pacific là 78,1%, Vietjet 81,5%, Vietnam Airlines 89,1%, Vasco 93% và Bamboo Airways 93,8%.

Tỷ lệ cất cánh giờ của các hãng hàng không Việt đã duy trì ở mức cao trong suốt năm 2018, trung bình 87,8%. Vasco đứng đầu với 96,6%, Vietnam Airlines 89,2%, Vietjet 84,2%, Jetstar 81,5%.

Bên cạnh thống kê về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cũng đề cập đến số lượng hủy chuyến của các hãng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vasco dẫn đầu với 1,7%, Vietjet là 0,2% và Vietnam Airlines 0,1%.

Cũng theo Cục Hàng không, hai nguyên nhân đứng đầu khiến các chuyến bay cất cánh trễ là "tàu bay về muộn" chiếm tỷ trọng 59,4% và "hãng hàng không" với tỷ trọng 23,8%.

Các máy bay di chuyển ra đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Ảnh: Ngọc Tân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, các hãng hàng không Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp giảm tình trạng chậm, hủy chuyến. Trong đó bao gồm tăng chất lượng công tác xây dựng lịch bay, cải tiến công tác điều hành bay, tăng cường công tác đảm bảo kỹ thuật bay, bố trí nhân viên trợ giúp khách làm thủ tục...

Trong bản kết luận kiểm tra định kỳ các hãng hàng không, Cục Hàng không cho biết về cơ bản các hãng hàng không đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển trong việc phục vụ hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm hủy như ban hành đầy đủ các văn bản, quy trình triển khai phục vụ hành khách, cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay, thực hiện tốt công tác giải quyết các khiếu nại của khách hàng..

Trong khi đó, theo OAG (Official Aviation Guide) - đơn vị chuyên về thống kê dữ liệu khai thác bay của 250 hãng hàng không lớn nhất thế giới, ghi nhận tỷ lệ đúng giờ của các hãng hàng không Mỹ lần lượt là American Airlines 71,1%, Delta Air Lines 78,7%, United Airlines 69%, Southwest Airlines 73,9%. Còn Ryanair - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu của Ireland có tỷ lệ đúng giờ là 75,3%. Tương tự, British Airways (Anh) là 71%, Air France (Pháp) là 74,9%.

Các hãng hàng không châu Á đạt tỷ lệ đúng giờ tương đương so với Việt Nam. Đơn cử, AirAsia (Malaysia) 79,4%, All Nippon Airways (Nhật Bản) 86,6%. Riêng Eva Airways (Đài Loan) trong tháng 6 có 54,7% số chuyến bay đúng giờ, hủy chuyến đến 13,7%, phần lớn do tiếp viên đình công.

Bảo An