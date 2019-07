Hàng chục xác lợn trôi trên kênh ở Quảng Nam

Lợn chết trôi trên kênh ở xã Bình An, nhiều con tấp vào bờ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân làm ruộng gần đó.

Ngày 15/7, kênh thủy lợi dài hơn một km từ thôn An Dưỡng về thôn An Thái, xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xuất hiện hàng chục xác lợn chết đang trong quá trình phân hủy; một số con để trong bao tải, số còn lại trôi nổi lộ thiên trên mặt nước.

Xác lợn nằm trong bao tải. Ảnh: Đắc Thành.

Bà Dương Thị Liễu (xã Bình An) cho hay, lợn chết trôi trên kênh nhiều ngày nay, thậm chí tấp vào bờ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến việc canh tác đồng ruộng của người dân. "Chúng tôi đã báo cáo lên thôn để xử lý nhưng đến nay chưa thấy ai đến thu dọn", bà Liễu nói.

Theo ông Lê Hồng Thiết, Chủ tịch xã Bình An, chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra số lượng xác lợn chết và sớm cử lực lượng đến vớt lên đưa đi tiêu hủy. "Xã nằm ở cuối nguồn nước, lợn chết trôi từ đầu nguồn về", ông nói.

Tại Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở 14 huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 5 đến giữa tháng 7, lực lượng chức năng tiêu hủy 12.000 con với trọng lượng 600 tấn; dịch xuất hiện ở xã Bình An từ giữa tháng 6 và đến nay chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17 tấn lợn.