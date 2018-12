Hàng chục nghìn người đội nắng trở lại Sài Gòn sau lễ

Từ 15h30, hàng nghìn người đã tập trung tại phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) về TP HCM chuẩn bị trở lại công việc, học hành vào ngày 5/9. Dù bến phà đã bố trí nhiều nhân viên đứng bán vé cách xa cầu dẫn khoảng 200 m nhưng do cùng lúc nhiều người đổ về nên dòng người vẫn phải xếp hàng dài.

Hàng chục nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng chờ qua phà Cát Lái để trở lại TP HCM sau lễ. Ảnh: Hữu Công.

Đến gần 17h trời vẫn nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 37-38 độ C, dòng xe máy vẫn xếp hàng dài chờ qua phà. Chở theo 2 con nhỏ từ Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) lên Sài Gòn, anh Ngọc cho biết dù trời còn nắng nhưng anh ráng chở vợ con đi sớm vì sợ kẹt xe.

"Mệt vì nắng xíu nhưng lên lại thành phố sớm mình nghỉ ngơi tí sẽ khỏe lại, chứ lên trễ mà gặp kẹt xe nữa thì đuối lắm, mai tụi nhỏ đi học không nổi, mình cũng mệt", anh Ngọc nói.

Cũng trong chiều 4/9 khá nhiều ôtô lựa chọn đi đường phà Cát Lái để trở lại TP HCM thay vì đi đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên dòng ôtô cũng phải xếp hàng chờ phà. Bến phà đã nhanh chóng ưu tiên giải quyết cho ôtô đi vào đường dẫn xuống phà để giảm ùn tắc ở khu vực chờ mua vé.

"Hôm trước về bị kẹt xe trên cao tốc do lượng xe nhiều quá nên hôm nay tôi chọn đi đường phà, chờ phà hơi lâu hơn một chút nhưng ngồi trong xe có máy lạnh nên cũng không đến nỗi nào", anh Khánh chở gia đình đi từ Vũng Tàu về nhà ở quận 7 cho biết.

Do đi hàng trăm km, các em nhỏ nằm vật vờ trên tay mẹ, ngủ gục trên xe. Ảnh: Hoàng Nam

Phó giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, 3 ngày nghỉ lễ có hơn 226.000 lượt xe qua phà, bến đã chạy tổng cộng gần 700 chuyến để chở hành khách qua sông. Do bến đã đưa vào sử dụng thêm một đường dẫn và cầu phao nên dù lượng hành khách rất đông nhưng tình hình không căng thẳng như các dịp lễ trước đây.

"Cuối giờ chiều mà vẫn còn nắng gắt nên khả năng nhiều người sẽ trở lại thành phố muộn hơn. Dự báo hôm nay sẽ có hơn 85.000 lượt xe qua phà", ông Tuấn nói.

Trong khi đó, trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam VEC E Nguyễn Thị Hoài Phương cho biết, trong dịp lễ 2/9 năm nay có hơn 120.000 lượt xe qua đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong đó cao điểm nhất là từ đêm 1/9 đến ngày 2/9 với gần 45.000 lượt xe.

Do tuyến đường phục vụ khách đi chơi, đi du lịch nên xe con, xe khách chiếm đến gần 90%. Cũng theo bà Phương, trong sáng 2/9 do phân luồng trên làn ôtô để tổ chức cuộc đua xe đạp vòng quanh TP HCM nên nút giao Mai Chí Thọ vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị kẹt xe kéo dài.

Ngoài ra, tại khu vực nút giao An Phú (quận 2), dù đã có đèn tín hiệu giao thông, nhưng do lượng xe quá đông, nên dòng xe luôn trong tình trạng chặn ngang đường. Nhiều người dân chạy xe máy phải cố lách qua các khe hở giữa các ôtô để tìm hướng thoát cũng dẫn đến tình trạng ùn ứ.

"Với lượng xe tăng gấp đôi so với ngày bình thường, đơn vị khai thác đã mở thêm các làn thu phí ngược chiều để chủ động giải quyết cho các xe đi qua trạm thu phí nhanh chóng. Chúng tôi cũng ghi nhận 6 vụ va chạm do các xe không giữ khoảng cách an toàn khi chạy, nhưng không gây thiệt hại về người và kết cấu đường", bà Phương nói.

Trên quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Tiền Giang, từ trưa, dù trời nắng gắt nhưng hàng nghìn người tại các tỉnh miền Tây vẫn tranh thủ trở lại TP HCM để né kẹt xe. Đến khoảng 15h, dòng xe đổ về càng đông khiến đoạn từ vòng xoay Trung Lương (TP Mỹ Tho) đến Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành) thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Chở con nhỏ, khô, trái cây quà bánh quê đi từ Cà Mau lên, vợ chồng chị Lê Thị Hoa đã chọn cách dừng chân tại các quán cà phê võng ven đường để trú nắng, vừa chờ cho dòng xe cộ bớt đông đúc. Số người còn lại chọn cách tiếp tục hành trình, nhiều em nhỏ mệt mỏi vì nắng gắt và khói bụi, tiếng ồn nằm vật vờ trên tay mẹ, ngủ gục trên xe.

Dòng người miền Tây đổ về Sài Gòn trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam

Khoảng 16h, tại nút giao thông quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Trung Lương đã xảy ra ùn ứ xe kéo dài khoảng hơn một km. Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Nhiều người bán hàng rong như bánh ú, bánh tét, trứng cút... đã tận dụng lúc ùn tắc để chào bán khiến khu vực càng lộn xộn.

Tại các cửa ngõ trở về TP HCM khác như quốc lộ 13, 22, xa lộ Hà Nội, hàng chục nghìn người cũng lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy từ các tỉnh lên TP HCM nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ở những khu vực này.

"Do kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, nhiều người đã quay lại thành phố từ chiều qua và sáng nay, không tập trung vào cùng một thời điểm nên tình hình giao thông vẫn trong tầm kiểm soát, không căng thẳng như những dịp lễ trước", một chiến sĩ CSGT cho biết.

Hữu Công - Hoàng Nam