Hàng chục lãnh đạo, nhân viên đường sắt bị kỷ luật sau 4 vụ tai nạn

Tàu chở 400 khách bị lật sau khi tông vào xe ben, hai người chết

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân của Tổng công ty liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian gần đây.

Theo đó, ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc VNR và ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc, tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu và quyết định phê bình nghiêm khắc hai lãnh đạo này, nhẹ hơn hình thức hai ông tự nhận.

VNR cũng phê bình nghiêm khắc với tập thể Ban An ninh An toàn giao thông đường sắt Tổng công ty và khiển trách ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An ninh An toàn giao thông đường sắt VNR.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu SE19 và ôtô tải ngày 24/5 tại Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã khiển trách ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc công ty và cách chức Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai với ông Lê Nhân Bảo, cách chức Đội trưởng đội quản lý đường sắt số 5 đối với ông Đào Khánh Thiện.



Hiện trường tàu SE19 tông xe ben khiến nhiều toa bị lật ở Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng.

Bên cạnh đó, ba người khác bị kéo dài thời hạn nâng lương và phê bình nghiêm khắc.

Ông Hoàng Gia Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa bị cảnh cáo và ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa bị khiển trách.



Với vụ tàu hàng tông nhau tại ga Núi Thành (Quảng Nam) ngày 26/5, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình đề nghị sa thải ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng dồn ga Núi Thành và cách chức ông Dương Văn Minh, Trưởng ga Núi Thành. Năm nhân viên khác của đơn vị bị kéo dài thời hạn nâng lương.

Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng cũng sa thải ông Dương Trần Chí Hiếu, lái tàu hàng bị tai nạn tại Ga Núi Thành.

Ba trưởng phòng, quản đốc, đội trưởng của Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng bị khiển trách.

Bốn ông là Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, Đà Nẵng bị kéo dài thời hạn nâng lương.



Với vụ tai nạn đầu máy D18E-602 kéo 27 xe bị trật bánh tại ga Yên Xuân (Nghệ An) ngày 26/5, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kỷ luật khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương đối với hàng loạt cán bộ công nhân viên đồng thời phê bình và hạ chất lượng công tác đối với các ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Phụ trách khối sửa chữa cơ khí Chi nhánh Toa xe Vinh, Đỗ Văn Quang, Phó giám đốc Phụ trách khối vận dụng Chi nhánh Toa xe Vinh.

Hội đồng thành viên VNR đã phê bình nghiêm khắc đối với ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.