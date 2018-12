Hàng chục ha ngô ở Hà Tĩnh cháy khô vì nắng nóng Đồng ngô chết cháy ở huyện Hương Khê

Chuẩn bị vào mùa thu hoạch nhưng cánh đồng trồng ngô ở xã Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vắng bóng người. Người dân địa phương không ra đồng bởi đa phần cây ngô bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã cháy khô, một số trổ bắp song ít hạt.

Đứng nhìn ruộng ngô toàn màu vàng cháy ở cánh đồng thôn 4, bà Nguyễn Thị Tâm cho hay, gia đình trồng 3 ha ngô vụ xuân, chỉ còn một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, song do nắng nóng, thiếu nước nên nhiều diện tích không thể thu hoạch. "Tôi chỉ có thể hái được vài chục kg ngô non, bắp không có tinh bột, năng suất đạt 30% so với vụ trước", bà Tâm nói.

Khoảng 40 ha ngô vụ hè thu ở xã Phương Điền cháy khô. Ảnh: Đức Hùng

Bên cạnh ngô vụ xuân, hàng trăm ha ngô hè thu ở huyện Hương Khê vừa mới trổ cờ cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Bà Trần Thị Duyên (44 tuổi, trú xã Hà Linh) cho hay, gia đình trồng 10 sào ngô từ hồi tháng ba, hiện 4 sào chậm phát triển do nắng, nguy cơ mất trắng.

"Do nắng quá nên cây không thể hấp thụ được phân đạm, còi cọc, không thể trổ bắp, cháy sém từng đám. Trong một tuần tới, nếu trời mưa thì may ra có thể làm cỏ, bón phân để vớt vát, còn trời tiếp tục nắng thì xác định thua lỗ vụ ngô này", bà Duyên cho hay.

Ngoài ngô, các cây hoa màu như đậu tại Hương Khê cũng không thể phát triển do nắng hạn, nhiều ha bắt đầu bị khô rễ, tỷ lệ cây sống và nảy mầm chỉ đạt khoảng 30% mỗi sào. Người dân đang tích cực xới cỏ, vun đất, song do nguồn nước không có nên thiếu khả quan.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền cho biết, toàn xã có gần 100 ha ngô vụ xuân và hè thu, hiện có 40 ha bị héo và chết khô do nắng hạn, không thể cho thu hoạch.

"Địa bàn thỉnh thoảng có mưa cục bộ, song ở Phương Điền thì từ giữa tháng 5 tới nay không mưa", ông Minh nói.

Để vớt vát, nhiều người dân đã thu hoạch ngô non, dù một tháng nữa mới chính vụ. Ảnh: Đức Hùng

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê Lê Quang Vinh thông tin, vụ hè thu địa bàn huyện Hương Khê xuống giống hơn 1.700 ha cây trồng cạn, hơn nửa diện tích đang khô héo vì nắng hạn, thiếu hệ thống nước tưới.

Nhà chức trách vận động người dân chăm sóc những cây có khả năng hồi phục chờ mưa, còn những cây đã khô cháy thì đề nghị trỉa bổ sung, hoặc lấy lá phục vụ chăn nuôi.

Từ ngày 28/6 đến nay, miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Nhiệt độ nhiều nơi như Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình... đã lên 40 độ C. Cá biệt Thanh Hóa đã lên 41 độ. Dự báo, chiều tối nay miền Bắc có mưa, chấm dứt nắng nóng. Miền Trung nắng nóng kéo dài thêm 2 hôm nữa.