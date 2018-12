Hàng chục công nhân kẹt 2 giờ trong ôtô lật nhào

Lực lượng cứu hộ giải cứu 25 công nhân trong ôtô lật. Ảnh: An Nam

Sáng 11/5, ông Phùng Văn On - Phó ban an toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết, tối 10/5, Đỗ Đăng Khoa (30 tuổi) lái ôtô đưa rước công nhân vừa ra khỏi công ty ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) gần một km bất ngờ lao xuống mé đường, lật nghiêng.

Nam công nhân 25 tuổi tử vong tại chỗ, 24 người khác bị kẹt bên trong, kêu cứu. Người dân và cảnh sát cứu hộ có mặt phá cửa ôtô, giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hơn 2 giờ sau, những nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi xe. Trong số 18 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, nữ công nhân 47 tuổi đã tử vong

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

An Nam