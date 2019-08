Hàng chục cây rừng ở Quảng Nam bị đốn hạ vì 'dân xin gỗ về làm nhà'

Gần đây, nhiều người mang cưa máy và trâu đến khai thác gỗ trái phép ở khu rừng tự nhiên thuộc thôn 1, xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Cánh rừng này nằm ở thượng nguồn sông Ví - giáp ranh xã Trà Kót và xã Trà Nú. Những ngày này, đứng bên bờ sông nhìn lên cánh rừng nguyên sinh sẽ thấy các khoảng trống loang lổ, thưa thớt màu xanh do nhiều cây lớn đã bị đốn hạ.

Trong rừng có lối mòn trâu kéo gỗ, cạnh đó là hàng chục gốc cây, thân cây bị đốn hạ, nhiều khối gỗ đã cưa xẻ, thân thẳng dài hơn 20 m và nhựa trào ra chưa khô nằm rải rác dọc lối mòn. Bên cạnh các khối gỗ còn mới, nhiều gốc cây đã cũ cho thấy việc khai thác trái phép diễn ra nhiều tháng qua.

Ông Huỳnh Ngọc Chiến - Chủ tịch xã Trà Kót nói, do người dân và cán bộ thôn không trình báo nên chính quyền xã "hoàn toàn không biết có hiện tượng phá rừng xảy ra trên địa bàn".

"Địa phương có 4.000 ha rừng tự nhiên, trong đó hơn 1.200 ha thuộc dự án KfW10 và khoảng 2.800 ha giao khoán cho người dân quản lý", ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, việc cây rừng tự nhiên bị chặt hạ có thể do một số người dân địa phương xin lấy gỗ về làm nhà, chính quyền không cho nên họ làm lén lút với số lượng ít. "Không có chuyện phá rừng để đem gỗ đi tiêu thụ, bởi xã quản lý rất chặt chẽ", ông Chiến nói.

Ông Lê Văn Trường - Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cho biết sẽ cử lực lượng xác định vị trí rừng bị phá; kiểm đếm số lượng, chủng loại gỗ để xử lý theo quy định.

"Chính quyền xã Trà Kót nói người dân chặt gỗ về làm nhà là không đúng, để xảy ra phá rừng là do quản lý sơ hở", ông Trường nói và thông tin thêm, trước đây có quy định cho người dân miền núi khai thác gỗ về làm nhà, tuy nhiên hiện pháp luật đã nghiêm cấm việc này.

Cuối tháng 3/2019, tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, lâm tặc dùng cưa máy vào rừng phòng hộ Sông Tranh chặt hạ cây gỗ. Nhà chức trách xác nhận 20 cây gỗ bị chặt, trong đó có hai cây gỗ chò, còn lại là gỗ chuồn với khối lượng hơn 17 m3. Vụ phá rừng đã được khởi tố, tuy nhiên đến nay chưa khởi tố bị can do thiếu chứng cứ.

Trước đó năm 2016, trên địa bàn xã Trà Kót từng xảy ra vụ phá rừng khiến nhiều lãnh đạo xã này bị kỷ luật.