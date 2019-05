Hai xe tải đấu đầu khiến một người chết

Chiếc xe tải nhẹ mất lái lao sang làn ngược chiều, đâm trực diện vào xe đầu kéo đi trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Xe tải đấu đầu xe container khiến một người chết Hiện trường vụ tai nạn

6h20 phút ngày 25/4, tài xế Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú TP Huế) điều khiển xe tải nhẹ đi trên quốc lộ 1A, khi đến điểm giao giữa quốc lộ 1A với tỉnh lộ 574, đoạn qua xã Gio Châu (Gio Linh, Quảng Trị) thì bất ngờ mất lái, xe lao sang làn đường ngược chiều.

Cùng lúc, xe đầu kéo biển kiểm soát Nghệ An do tài xế Trịnh Đình Hồng (35 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) cầm lái lao đến, đấu đầu với xe tải nhẹ.

Phụ xe tải nhẹ tử vong, kẹt trong cabin. Ảnh: Hoàng Táo.

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải nhẹ bị hất văng khoảng 30 mét, xoay ngang 90 độ, hư hỏng phần đầu. Xe đầu kéo lao vào làm sập quán nước ven đường, rồi dừng chắn ngang tỉnh lộ 574. Hiện trường có nhiều mảnh vỡ của hai xe ôtô, hàng hoá vương vãi.

Nhà chức trách cho hay phụ xe tải nhẹ tử vong, kẹt trong cabin, tài xế của hai xe bị thương nhập viện cấp cứu. Giao thông khu vực xảy ra tai nạn ách tắc cục bộ.

Xe đầu kéo chắn hết đường tỉnh 574. Ảnh: Hoàng Táo.

Theo cảnh sát, xe đầu kéo chở thiết bị làm công trình thuỷ điện từ Lạng Sơn sang Lào, còn xe tải nhẹ chở bột mì; nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.