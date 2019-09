Hai xe máy đấu đầu

Hải PhòngXe máy chở hai thanh niên từ Kiến An về Tiên Lãng với tốc độ cao đâm vào xe máy khác đi ngược chiều khiến hai người chết, hai người bị thương nặng.

Công an quận Kiến An cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Tất Văn vào khoảng 22h40 đêm 17/9. Tại thời điểm đó, một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách chạy trên đường Trần Tất Văn theo hướng từ ngã 5 trung tâm Kiến An về cầu Khuể (Tiên Lãng). Đến đoạn đối diện với cây xăng dầu quân đội, xe máy hiệu Sirius chở hai thanh niên trong nhóm đã đâm thẳng vào xe máy hiệu Winner chở 2 người chạy chiều ngược lại.

Vụ đấu đầu làm 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, hai thanh niên cầm lái đã tử vong trên đường đến bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Hai người ngồi sau xe bị thương nặng.

Đại diện bệnh viện Việt Tiệp cho biết, hai nạn nhân trong vụ tai nạn gồm Đỗ Hoàng Hải (17 tuổi, trú xã Mỹ Đức, huyện An Lão) bị đa chấn thương và Trần Đăng Doanh (29 tuổi, trú Tiền Hải, Thái Bình) bị chấn thương vùng đầu được đưa vào viện lúc 1h sáng nay.

Vụ việc đang được công an Kiến An điều tra.