Hai thợ mỏ tử nạn dưới hầm lò

Khoảng 5h ngày 10/4, trong lúc khai thác tại lò dọc vỉa vận tải 6-7 khu II Giếng Vàng Danh (TP Uông Bí), ông Phạm Huy Thủy (52 tuổi) bị tảng than to lở ra rơi vào người.

Cửa lò Công ty than Vàng Danh. Ảnh: QTV

Đồng nghiệp trong lò lập tức ứng cứu nạn nhân. Hơn 6h cùng ngày ông Thủy được đưa ra khỏi lò trong tình trạng dập nội tạng và được chuyển đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Công nhân ở đây cho biết, thời điểm cuối ca 3 có 4 người cùng làm nhiệm vụ khấu than tại gương lò (phá lớp than bề mặt để nâng cấp lò). Khi hoàn tất ca làm việc, hai công nhân ra ngoài trước, ông Thủy và một công nhân khác nán lại sửa xích của máy xúc. Không may, sự cố lở gương than xảy ra làm ông Thuỷ thiệt mạng khi chỉ còn vài tháng nữa ông sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 9/4 tại một lò than khác thuộc khu II, Giếng Cánh Gà, Công ty than Vàng Danh, công nhân Nguyễn Lâm Tùng (33 tuổi) trong quá trình đẩy xe goòng đã bị va đập mạnh vào thành xe dẫn đến chấn thương nặng rồi tử vong.

Lãnh đạo Công ty than Vàng Danh cho hay, đơn vị đang cùng cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân các tai nạn và hỗ trợ gia đình công nhân.

Minh Cương