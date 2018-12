Hai thiếu nữ băng rừng, đào thoát khỏi bãi vàng khổ sai

Cuộc sống ngoài vòng pháp luật của phu vàng ở Quảng Nam

Trưa 26/4, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) bàn giao em Mông Thị Khất (16 tuổi) và Lò Thị Xí (15 tuổi, cùng trú xã Bắc Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho Công an huyện Phước Sơn để làm rõ việc hai em này tố bị chủ bãi vàng đánh đập, bắt lao động cực khổ.

Khai với công an, hai thiếu nữ người dân tộc Khơ Mú cho hay, cách đây hai tháng, cả hai được một phụ nữ giới thiệu vào làm việc với mức lương cao. Hai em sau đó theo người phụ nữ này vào Quảng Nam để làm phu vàng.

“Xí và Khất khai bị đưa tới bãi vàng của ông Ngô Văn Quang tại huyện Phước Sơn nhưng không biết đó là xã nào, bị buộc làm việc khổ sai, thường xuyên bị đánh đập”, nguồn tin từ Công an huyện Nam Giang nói.

Hai phu vàng tại công an. Ảnh: C.A

Dẫn lời khai của hai phu vàng nhí, vị này cho biết có hơn 20 em cùng độ tuổi từ 14 đến 16 vẫn đang phải làm việc tại bãi vàng. Xí và Khất không chịu nổi cảnh đánh đập và làm việc suốt nhiều giờ một ngày nên khoảng 15h chiều 25/4 rủ nhau bỏ trốn.

Sau suốt nhiều tiếng băng rừng, cả hai tìm ra đường mòn Hồ Chí Minh sau đó được một xe khách phát hiện đang đi bộ giữa đoạn đường vắng nên cho quá giang. Đến 21h, cả hai tìm đến trụ sở Công an huyện Nam Giang kêu cứu.

Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó công an huyện Nam Giang cho biết, các em đến trụ sở trong tình trạng đói lả, trong người không có tiền. Đơn vị lập tức đưa các em đi ăn uống, tắm rửa nghỉ ngơi sau đó mới lấy lời khai.

Vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Hùng