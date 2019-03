Hai tàu cá gặp nạn trên biển Nghệ An

Hài tàu cá gặp nạn trên biển Nghệ An

Khoảng 19h ngày 10/3, nhận tin tàu cá Nam Định bị sự cố hỏng bánh lái tại khu vực cách Cửa Hội 54 hải lý, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã điều tàu CSB1014 đang làm nhiệm vụ tại Hòn La (Quảng Bình) đến ứng cứu.

Đến 1h30 ngày 11/3, tàu CSB1014 tiếp cận được tàu cá, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Trinh (40 tuổi, quê Nam Định) làm thuyền trưởng.

Hai tàu cá gặp nạn được Vùng cảnh sát biển 1 ứng cứu. Ảnh: Hải Long

Cũng thời điểm này, tàu CSB1014 tiếp tục nhận được điện chỉ đạo của sở chỉ huy nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn tàu cá Nghệ An gồm 16 thuyền viên do ông Phạm Văn Công (43 tuổi, quê Nghệ An) làm thuyền trưởng bị mất bánh lái tại khu vực cách Cửa Hội 80 hải lý.

Đến 10h30 ngày 11/3, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu Nghệ An, lai kéo về vị trí tàu Nam Định, sau đó kiểm tra, chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên trên hai tàu. Hiện sức khỏe, tinh thần thuyền viên đã ổn định.

Dự kiến đêm nay, tàu CSB1014 sẽ lai dắt hai tàu bị nạn về cửa Lạch Quèn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An).

Hải Long