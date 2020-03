Hải Phòng phong tỏa ba khu dân cư

Ba khu dân cư với khoảng 4.500 người ở các quận huyện Dương Kinh, Hải An và Thủy Nguyên bị phong tỏa, hạn chế đi lại nhằm phòng chống Covid-19.

Từ đêm 7/3, tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh bị rào chắn, công an, quân đội lập chốt canh gác. Khoảng 1.100 người dân không được phép ra khỏi nơi cư trú, trừ trường hợp đặc biệt. Người từ ngoài vào sẽ được kiểm tra thông tin cá nhân, y tế, vào rồi sẽ không ra được.

Cả tổ dân phố bị phong tỏa do cô gái cư trú ở tổ và chồng tương lai người Anh đã đi cùng chuyến bay với Nguyễn Hồng Nhung, "bệnh nhân 17" nhiễm nCoV tại Việt Nam. Trong các ngày 2-6/3, đôi trai gái đến nhiều gia đình trong khu phố mời dự lễ cưới vào ngày 8/3.

Ngày 6/3, khi Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 17", chính quyền đã vận động gia đình dừng đám cưới, cô dâu, chú rể chuyển vào khu cách ly tập trung.

Sống trong tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Chính quyền gõ cửa từng nhà động viên tinh thần, ghi nhận nguyện vọng và sẵn sàng phục vụ các nhu yếu phẩm cần thiết từ khẩu trang y tế đến đồ ăn, nước uống. "Cách ly trước hết là bảo vệ sức khỏe cho chính mình, sau là vì cộng đồng, tôi sẵn sàng thực hiện", ông Hùng nói.

9h sáng 8/3, thêm phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, được rào chắn khoảng 400 m. Khoảng 2.000 người dân ở nơi này bị hạn chế đi lại.

Đại diện UBND quận Hải An cho biết, cùng chuyến bay với Nguyễn Hồng Nhung có cặp vợ chồng ở phố Trần Văn Lan. Ngày 2/3, họ trở về tổ chức đám tang cho bố. Sáng 7/3, họ ra công an phường trình báo, nhưng công an phường không đeo khẩu trang khi tiếp xúc nên bị đưa đi cách ly tập trung cùng.

Sáng 8/3, tổ dân phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, đã được phong tỏa. Ảnh: Giang Chinh.

Cũng trong sáng nay, xóm Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên với khoảng 1.400 người dân bị phong tỏa. Các con đường dẫn vào bị rào chắn, có chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch huyện Thủy Nguyên, cho biết một người đàn ông cư trú tại xóm Trại đã đi cùng chuyến bay với Nguyễn Hồng Nhung. Sau khi trở về, anh này đã tiếp xúc với người thân, bạn bè...

Lệnh phong tỏa đối với thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, nơi bố và tài xế của Nguyễn Hồng Nhung sinh sống, được dỡ bỏ tối qua. Chủ tịch huyện Thủy Nguyên giải thích hai người này đã có âm tính với nCoV, nhưng vẫn phải ở lại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp, cách ly trong 14 ngày.

Toàn bộ thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được phun thuốc khử trùng, phòng dịch Covid-19. Ảnh: Giang Chinh.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết, trong ngày 7/3 Sở này đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương đưa 23 người (gồm cả người nước ngoài và người Hải Phòng) đi trên chuyến bay với Nhung đến cơ sở cách ly tập trung. Người nước ngoài tới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp; người Việt đưa sang Trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc Đại học Hải Phòng.

Ngoài ra, Hải Phòng đã lập danh sách đưa gần 100 người tiếp xúc với những hành khách trên chuyến bay và với bố của Nhung, đưa đi cách ly để đảm bảo an toàn cho chính họ và cho cộng đồng.

Sau 23 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm nCoV, từ ngày 6/3 tới nay, Việt Nam đã công bố thêm 5 bệnh nhân. Bệnh nhân 17 là Nguyễn Hồng Nhung, đã qua Italy, Anh, Pháp, về nước ngày 2/3. Bệnh nhân thứ 18 là thanh niên từ Daegu (Hàn Quốc), về nước ngày 4/3. Bệnh nhân thứ 19 và 20 là bác gái và lái xe của Nhung. Bệnh nhân thứ 21 đi cùng chuyến bay với Nhung.

Đến trưa 8/3, Covid-19 đã lan ra 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 106.065 người mắc bệnh, trong đó 3.598 trường hợp tử vong. Bốn quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran.