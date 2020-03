Hải Phòng lập 6 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ

Ngày 25/3, 6 chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ đường bộ ra vào Hải Phòng bắt đầu hoạt động, theo quyết định ngày 23/3/2020 của thành phố.

Nhân viên y tế tại chốt số 1 trên quốc lộ 5 kiểm tra y tế với lái xe, lái phụ và hành khách ra vào thành phố Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh

Chốt số 1 đặt tại khu vực Trạm thu phí Quốc lộ 5, huyện An Dương; chốt số 2 phía sau trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão; chốt số 3 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; chốt số 4 phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; chốt số 5 tại vị trí chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo và chốt số 6 tại vị trí chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên.

Mỗi chốt có 12 người bao gồm: công an, y tế, quân đội và thanh tra giao thông; hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

Các xe nối đuôi nhau vào kiểm tra y tế tại chốt số 1 trên quốc lộ 5, Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh

Tại chốt kiểm tra, các lực lượng làm nhiệm vụ đo thân nhiệt các hành khách, xác định người nghi ngờ mắc Covid-19; xác định lịch trình, khai báo y tế với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về. Các hành khách được yêu cầu đeo khẩu trang; xe phải trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Riêng chốt số 1 nằm trên quốc lộ 5 có mật độ xe khách lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra tắc nghẽn cục bộ, tổ công tác yêu cầu mọi người ngồi nguyên vị trí để cán bộ y tế lên đo thân nhiệt, thay vì yêu cầu tất cả xuống xe.

Nhà xe và hành khách đều tích cực hợp tác; chưa phát hiện hành khách nào bị sốt, nghi nhiễm Covid-19.

Chốt kiểm soát số 6 trên quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Giang Chinh

Hành khách Bùi Văn Chính (quê huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đi xe tuyến Hoà Bình - Hải Phòng ủng hộ việc này, nói cần phải kiểm soát chặt chẽ để tránh lây lan dịch bệnh.

Lái xe Nguyễn Quang Tạo, nhà xe Hoàng Hà chạy tuyến Sơn La - Hải Phòng, ủng hộ việc kiểm soát của nhà chức trách Hải Phòng vì không chỉ tốt cho tài xế mà còn cả hành khách, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng.