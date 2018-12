Hai công viên ở trung tâm Sài Gòn sẽ được lắp camera giám sát

Công viên 23/9 sẽ là trung tâm văn hóa, giao thông

Theo tờ trình gửi UBND TP HCM về việc điều chỉnh đề án quản lý công viên 23 tháng 9 và 30 tháng 4, UBND quận 1 cho biết sắp tới sẽ lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát tình hình an ninh trật tự tại các công viên này.

Đồng thời, quận sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm, cư trú trái phép trong công viên, các hành vi mất mỹ quan như nấu nướng, tắm giặt, phơi phóng, cờ bạc, mê tín dị đoan, mại dâm ma túy…

Ngoài ra, sẽ nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng. Trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên, bố trí ghế ngồi có in số điện thoại đường dây nóng.

Một góc công viên 23 tháng 9 đang được dùng làm bến xe buýt. Ảnh: Hữu Nguyên.

Theo UBND quận 1, việc quản lý hai công viên này thời gian qua có một số bất cập như các băng ghế đá đặt trên đường đi nội bộ còn bị chiếm dụng làm nơi ăn ngủ của người vô gia cư và các thành phần tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, ở công viên 23 tháng 9 còn xảy ra một số tệ nạn liên quan đến yếu tố nước ngoài. Các tuyến đường xung quanh công viên bị nhiều nhà xe lấn chiếm làm điểm trả, đón khách gây mất an toàn giao thông.

Nguyên nhân do việc quản lý công viên này còn chưa chặt chẽ, chưa tập trung về một đầu mối, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan.

Trước đó, UBND TP HCM đã đồng ý chủ trương bàn giao 3 công viên: Cảng Bạch Đằng, 23 tháng 9 và 30 tháng 4 cho UBND quận 1 quản lý (trước đây do Sở GTVT quản lý) để đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, chăm sóc, duy tu thảm cỏ, kiểng và cây xanh...

Trong đó, công viên Bạch Đằng thuộc khu bờ Tây sông Sài Gòn, từ cầu Thủ Thiêm 2 (dự kiến) đến hết khu vực cột cờ Thủ Ngữ chiếm diện tích khoảng 28,5 ha.

Công viên 23 tháng 9 có diện tích hơn 9 ha, rộng khoảng 90 m và dài khoảng 1.100 m. Công viên này được giới hạn bởi Quảng trường Quách Thị Trang và các đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Trãi.

Còn công viên 30 tháng 4 nằm giữa đường Alexandre De Rhodes, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàn Thuyên, Phạm Ngọc Thạch; hai đường Pasteur và Lê Duẩn cắt ngang qua công viên.

Hữu Nguyên