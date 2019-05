Hà Tĩnh rà soát dự án nuôi bò bị Bộ Công an yêu cầu định giá

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở ban, ngành và địa phương rà soát tổng thể dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (đóng tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ theo quy định hiện hành tham mưu phương án xử lý, báo cáo tỉnh trước ngày 15/6.

"Việc rà soát trên có nhiều mục đích. Ngoài xem xét quá trình đầu tư và định giá tài sản, đoàn liên ngành còn xem xét chất lượng dự án, nếu không hiệu quả thì làm cơ sở pháp lý đề xuất rút giấy phép đầu tư", lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thông tin thêm.

Trước đó hồi đầu tháng 4, điều tra vụ án xảy ra tại BIDV và Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh định giá tài sản cố định hiện hữu của dự án này.

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà thực hiện dự án nuôi bò giống và bò thịt trên diện tích hơn 2.000 ha, tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án được công bố lúc đó là 4.223 tỷ đồng, quy mô 254.000 con bò một năm.

Công ty Bình Hà sau đó xây được 65 chuồng trại, hai khu nhà điều hành, 19 kho chứa và các công trình phụ trợ, trồng được cỏ trên diện tích 678 ha. Sau một thời gian nuôi bò, cuối năm 2017, đơn vị này đã phá cỏ, làm đất trồng chuối trên diện tích 200 ha đất. Nhà chức trách Hà Tĩnh đánh giá việc chuyển đổi sang trồng chuối là trái quy định.

Từ khi thực hiện đến nay, dự án chỉ đạt quy mô gần 15.000 con bò/năm, đã xuất bán khoảng 43.000 con sau khi đã vỗ béo, lượng bò nhập về và thả nuôi giảm dần theo từng năm. Đến cuối tháng 3, không còn con bò giống, bò thịt được nuôi tại dự án, chỉ tồn tại 200 ha chuối đang trong thời kỳ thu hoạch.

Ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét với ông Trần Duy Tùng (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Ông Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, người từng nhiều năm làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ông Hà bị bắt vào tháng 11/2018 về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.