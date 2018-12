Hà Nội sẽ 'cắt ngọn' nhà sai phép của nguyên lãnh đạo Sở Giao thông

Phó giám đốc Sở đứng tên công trình xây dựng sai phép / Hà Nội nêu tên 10 công trình sai phạm nổi cộm

Theo tin từ đội thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, UBND quận vừa ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai giấy phép của công trình (nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế) do nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh đứng tên.

Lãnh đạo đội thanh tra cho hay, công trình nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế chỉ được cấp phép xây 7 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây lên 10 tầng. Sau nhiều lần lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và yêu cầu ngừng thi công nhưng không có kết quả, tháng 10/2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra văn bản xử lý.

Công trình nhà A3, ngõ số 8, Lý Nam Đế đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Võ Hải.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép, phá dỡ 3 tầng 8, 9, 10, diện tích mỗi tầng 140m2, phá dỡ tum thang với diện tích 21,4m2. Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Đội thanh tra cho biết, do việc tự tháo dỡ của chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ, UBND quận Hoàn Kiếm đã có quyết định cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm của công trình. Tuy nhiên, việc cưỡng chế hiện gặp trở ngại do nhiều yếu tố, như: công trình cao tầng phải thiết lập phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn; bố trí kinh phí; nhà bên cạnh có đơn phản ánh nếu phá dỡ sẽ ảnh hưởng đến họ…

Trước đó (ngày 27/9), tại cuộc làm việc của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội với Quận ủy Hoàn Kiếm ngày 27/9, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã đề nghị Quận tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Võ Hải