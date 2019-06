Hà Nội nóng trên 39 độ

13h ngày 22/6, nhiệt độ tại Con Cuông (Nghệ An) lên 42, trung tâm Hà Nội 39 và khả năng tăng thêm một độ lúc 16h.

Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ ba của đợt nắng nóng, cũng là ngày nóng nhất. Từ 6h sáng, trời đã chói chang, nhiệt độ lên 30 và cứ sau một tiếng tăng hơn một độ. Cơ quan khí tượng ghi nhận, lúc 13h trừ Hải Phòng, Quảng Ninh, tất cả tỉnh thành miền Bắc có điểm nóng 35-37 độ C. Mát nhất là Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) cũng 27 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 29 độ C.

Hà Nội là tâm nắng nóng, cả năm trạm đo đều trên 37 độ, trong đó cao nhất là trạm Láng trên 39, cao hơn 13h hôm qua một độ C. Nguyên nhân là ngoài tác động của áp thấp nóng phía tây, gió tây nam khô nóng như hầu khắp tỉnh thành, thủ đô còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị với nhiều nhà cao tầng.

13h ngày 22/6, đường Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng bóng người do nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành

Với kiểu trời không trong xanh, hầu như không có mây, khả năng đến 16h, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ tăng thêm 1-2 độ C, trạm Láng khoảng 40 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất hai mét và có mái che, thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C, tùy điều kiện địa hình.

Miền Trung bước sang ngày thứ 18 liên tiếp nắng nóng, tâm điểm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Lúc 13h, nhiệt độ tại Con Cuông lên 42, Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41. Nhiều khu vực khác như Đô Lương (Nghệ An), Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40 độ C.

Trời miền Trung nhiều gió, nhưng là gió mùa tây nam khô nóng nên càng gia tăng cảm giác bỏng rát. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay tại miền Trung có thể lên 43. Tình trạng thiếu nước tưới tiêu ở những cánh đồng mới gieo sạ được một tháng sẽ càng thêm trầm trọng.

Cơ quan khí tượng dự báo, đến chủ nhật 23/6, nhiệt độ miền Bắc giảm, nhưng nhiều địa phương vẫn nắng nóng 35-37 độ C, trong đó có Hà Nội. Đến thứ hai tuần sau 24/6, những cơn mưa giông sẽ chấm dứt kiểu thời tiết này.

Miền Trung nắng nóng kéo dài đến hết tháng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 36-39, vùng núi phía tây trên 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ngày 21/6 ở miền Bắc và Trung Các điểm 40 độ C: TP Hòa Bình, Mai Châu (Hòa Bình); Nho Quan (Ninh Bình); Hồi Xuân (Thanh Hóa); Đô Lương, Vinh (Nghệ An); Đông Hà (Quảng Trị). Các điểm 41 độ C: Tây Hiếu, Tương Dương, Quỳ Châu (Nghệ An); Tuyên Hóa (Quảng Bình). Các điểm 42 độ C: Con Cuông, Quỳ Hợp (Nghệ An).

Xuân Hoa