Hà Nội nóng 37 độ C

Từ 6h sáng 1/6, Hà Nội đã tràn ngập nắng, các trạm Láng, Hà Đông, Hoài Đức đều ghi nhận mức 30 độ C. Trung bình sau một tiếng, nền nhiệt tăng 1 độ C.

Đến 13h, theo cơ quan khí tượng, trạm Láng trung tâm thủ đô là 37 độ C, cao hơn hôm qua gần 2 độ C. Các trạm khác cũng ghi nhận mức nhiệt khoảng 35-37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cách mặt đất 2 m, có mái che, còn thực tế ngoài trời thường cao hơn 2-4 độ C.

Một số địa phương khác ở Bắc Bộ cũng trong ngưỡng nắng nóng 35-37 độ C như: Chí Linh (Hải Dương), Phủ Lý (Hà Nam), Nho Quan (Ninh Bình). Ở Tây Bắc, nóng nhất là Lạc Sơn (Hòa Bình) với 38 độ C.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì trời nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại miền Trung, lúc 13h nhiều trạm ghi nhận 38 độ C như: Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị).

13h chưa phải là mức nhiệt cao nhất trong ngày. Theo chuyên gia khí tượng, nếu không có diễn biến bất thường, thời điểm nóng nhất trong mùa hè thường rơi vào 14-16h. Khả năng hôm nay Bắc Bộ sẽ nóng 36-38 độ C; miền Trung 36-39 độ C, một số nơi vùng núi như Hương Khê, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đồng có thể xấp xỉ 40 độ C.

Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Bộ là hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng gió phơn mở rộng ngược từ Trung ra Bắc.

Hai ngày tới, nắng nóng còn mở rộng và gia tăng. Sau đó khối không khí lạnh từ phía Bắc kèm mưa ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng ở khu vực này. Riêng miền Trung phải sau 5/6 thời tiết mới dịu dần.

Ảnh: Trùm chăn tránh nóng khi tham gia giao thông

Phạm Hương